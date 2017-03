Clínica de universidade oferece serviços de Nutrição gratuitos para pacientes do SUS

O curso de Nutrição da Uniderp iniciou os atendimentos no Centro Especialidades Médicas da universidade, situado na Rua Nova Era. Desde 2006, são oferecidos programas de educação alimentar para adultos e adolescentes, atendimentos específicos para esportistas, pessoas intolerantes ou alérgicas, pacientes com dietas enterais – incluindo a reavaliação sob juízo para retirada de produtos na Casa da Saúde – além de acompanhamento nutricional para transtornos alimentares, obesidade, diabetes, hipertensão e doenças do coração. O serviço é gratuito para pacientes com encaminhamento médico do Sistema Único de Saúde (SUS) e, para demais casos, há cobrança de taxa, baseada em tabela social.

A professora e nutricionista Faena Moura explica que o paciente realiza sua primeira consulta e retorna para receber o plano alimentar individualizado, calculado e planejado pelo aluno-estagiário e por docentes do curso de Nutrição. “Realizamos um levantamento clínico e repassamos dicas práticas com base no estilo de vida e nas preferências alimentares de cada um, orientando como fazer as escolhas apropriadas e as proporções corretas para atingir o objetivo desejado”, esclarece.



Os interessados podem realizar agendamento pelo telefone (67) 3348-8200, ou pessoalmente na rua Nova Era, 480, bairro Itanhangá Park. O atendimento acontece de segunda a quinta-feira, das 7h30 às 11h e das 13h30 às 17h.

SERVIÇO

Uniderp | Clínica-escola de Nutrição

Local: Centro Especialidades Médicas da Uniderp;

Endereço: R. Nova Era, 480 - Itanhangá Park

Agendamento: (67) 3348-8200

