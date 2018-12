Cirurgião plástico explica se mamoplastia tem prazo de validade

Se o produto não for trocado dentro do período recomendado, podem acontecer rupturas e vazamentos do silicone - Divulgação

Não é nenhuma novidade que as brasileiras são vaidosas. Prova disso é que o Brasil é o 2º colocado quando se trata de cirurgias plásticas. Atualmente, é muito comum ver mulheres de diversas faixas etárias aderirem aos procedimentos, principalmente no que se refere aos seios, como a mamoplastia de aumento, cirurgia para a inserção de próteses de silicone que visam embelezar as mamas. Mas, será que as próteses de silicone têm prazo de validade?

A questão da validade das próteses sempre foi muito debatida e, segundo o cirurgião plástico Dr. Marco Cassol, algumas realmente devem ser trocadas. “As próteses mais antigas, usadas nas décadas de 80 e 90, possuem um revestimento mais fino e devem ser substituídas aproximadamente após 10 anos da mamoplastia. Já as próteses mais atuais, que são feitas de gel coesivo, são mais consistentes e, geralmente, não necessitam ser trocadas tão cedo”, explica.

Além da idade da prótese, o médico aponta que incômodo nos seios, dor ou coceira na região, latejamento ou cisto podem indicar a necessidade de substituição. “É preciso que seja feito anualmente um acompanhamento com exames de sangue, ultrassom e mamografia para verificar se há alguma infecção”, explica. Se o produto não for trocado dentro do período recomendado, podem acontecer rupturas e vazamentos do silicone ocasionando inflamações nos tecidos vizinhos. “A prótese deverá ser trocada quando representar danos à saúde do indivíduo, sejam eles físicos ou emocionais.”

Dr. Marco Cassol, cirurgião plástico e especialista em face feminina - membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) com mais de 15 anos de experiência.