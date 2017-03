Cirurgia de Estimulação Cerebral Profunda é realizada no Hospital Cassems de Campo Grande

A cirurgia foi transmitida para um grupo de médicos que estavam no auditório do hospital e puderam acompanhar cada detalhe do procedimento, além de trocar informações com os profissionais que realizaram a cirurgia / Divulgação/Assessoria

Na manhã do último sábado (25), o Hospital Cassems de Campo Grande realizou, por meio de Telemedicina, a primeira cirurgia de Estimulação Cerebral Profunda-Parkinson. A cirurgia foi transmitida para um grupo de médicos que estavam no auditório do hospital e puderam acompanhar cada detalhe do procedimento, além de trocar informações com os profissionais que realizaram a cirurgia. O procedimento foi comandado pelos médicos Luís Henrique Tobaru, Renato Lima Ferraz, Halisson Yoshinari e Felipe Guardini, e com o apoio do experiente neurocirurgião funcional de Cuiabá, Jony Soares Ramos.

A Estimulação Cerebral Profunda, Deep Brain Stimulation em inglês, consiste na implantação de uma espécie de marca-passo no cérebro. Similar ao aparelho usado em cirurgias cardíacas, a técnica oferece alívio imediato ao paciente a partir de uma estimulação elétrica de alta frequência no cérebro. Os pacientes que optam pelo procedimento ganham em qualidade de vida com a diminuição dos impactos da doença e da medicação, além da melhora dos principais sintomas da doença, como tremores, rigidez e o excesso de movimentos involuntários.

O neurologista Renato Ferraz ratifica que o grande ganho para o paciente é a diminuição dos sintomas e, principalmente, uma melhora significativa da qualidade de vida. O médico também destaca a evolução científica do Hospital Cassems da Capital.

“A ideia é divulgar a melhora de qualidade de vida e os resultados a longo prazo dos pacientes parkinsonianos. O tempo da doença até o óbito é, em média, de 15 anos e com muita má qualidade de vida, mas com a cirurgia, essa média sobe para 30 anos com qualidade de vida. Essa evolução no tratamento de Parkinson só foi possível devido a evolução científica que o Hospital Cassems de Campo Grande está oferecendo”, avalia Ferraz.

Para o neurocirurgião Joaquim Oliveira Vieira Junior, é muito importante de procedimentos como esse para o aprimoramento dos profissionais da Capital. Vieira destaca também a estrutura do hospital.

“Nós temos poucas oportunidades de participar de eventos como esse aqui em Campo Grande com a vinda de profissionais que são referência, então a gente precisa aproveitar. Em eventos como esse, a gente consegue conversar bastante e trocar bastante informação para aprimorar o nosso atendimento. O Hospital Cassems de Campo Grande oferece a melhor tecnologia possível, comparável com os grandes centros”, analisa Vieira.

Segundo o diretor de Unidades Hospitalares da Cassems, Flávio Stival, trazer esse procedimento para o hospital demonstra que a Caixa dos Servidores está atenta às novas tecnologias.

“É extremamente importante realizar essas capacitações, esses debates que envolvem tanto o corpo clínico quanto a equipe de enfermagem. Isso faz com que o hospital como um todo ganhe muito. A Cassems sempre busca estar à frente porque a gente entende que fazer gestão é uma constante melhora da qualidade, é estar sempre atentos as novas formas e tecnologias de trabalho”, explica Stival.

De acordo com o neurocirurgião Jony Soares Ramos, a cirurgia por meio de Telemedicina possibilita, além de uma maior integração entre a equipe, um melhor pós-operatório. O médico também afirma que a realização desse procedimento no Hospital Cassems de Campo Grande coloca Mato Grosso do Sul entre os grandes centros do país.

“Fiquei impressionado com a estrutura do hospital e com o preparo da equipe. Isso é um marco para a medicina de Mato Grosso do Sul porque possibilita que os neurologistas e profissionais afins tenham um contato com uma matéria que antes ficava restrito às quatro paredes do centro cirúrgico. O neurologista clínico que indica o procedimento e que acompanha o paciente no pós-operatório agora tem a oportunidade de interagir em tempo real com a cirurgia enquanto o procedimento é realizado, e isto do ponto de vista didático é muito importante. O que acontece no Centro Cirúrgico tem um impacto importante na qualidade do acompanhamento pós-operatório e eu acho que a estrutura que o hospital tem é para causar inveja para maior parte dos centros que conheço”, afirma Ramos.

O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, destaca o papel que o hospital desempenha no avanço da medicina no Estado, o que resulta num melhor atendimento aos beneficiários da Caixa dos Servidores.

“Para nós, é uma grande satisfação proporcionar aos profissionais do nosso Estado o acesso tecnologias e a informações tão complexas e determinantes para o avanço dos tratamentos e da qualidade de vida dos pacientes”, pontua Ayache.

