Chapadão do Sul agora conta com nova ambulância com UTI móvel

A Prefeitura de Chapadão do Sul realizou na tarde desta terça-feira, 12, um evento para entrega de uma ambulância UTI Tipo D - Kit Completo, na frente do Hospital Municipal, localizado na Av. 16.

A Ambulância com UTI era uma antiga demanda da população sul-chapadense, que foi atendida pela atual administração municipal, buscando o melhor para a saúde da população sul-chapadense.

O investimento foi de R$ 225 mil, sendo R$ 100 mil de emenda do deputado estadual Felipe Orro, R$ 100 mil do deputado estadual Beto Pereira e R$ 25 mil de contrapartida do Executivo Municipal de Chapadão do Sul.

O prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, em sua fala aproveitou para destacar os avanços que estão sendo realizados pela atual administração. “Feliz por esse ano, onde trabalhamos muito em todas as áreas, mas destaco aqui a saúde: no começo do ano rompemos um contrato com a empresa que administrava a saúde de Chapadão do Sul e retornamos para o município, desde então trabalhamos sempre em prol de novas melhorias para saúde: reforma do hospital, compra de uma pequena ambulância e agora a chegada dessa ambulância completa com UTI móvel. Esse é o resultado de um trabalho sério, que tem a colaboração de cada servidor”, afirma o gestor municipal.

João Carlos Krug também aproveitou o momento para destacar a parceria com o Legislativo Municipal, que está sendo fundamental para o sucesso de 2017 em Chapadão do Sul. “Em breve, teremos outra ambulância nova em Chapadão do Sul, com a devolução do duodécimo pela Câmara de Chapadão do Sul. A Câmara já nos ajudou na reforma da rodoviária, na realização de obras de infraestrutura e agora será na área da saúde. Muito obrigado a todos os vereadores de Chapadão do Sul, que trabalham, seriamente para devolver o máximo de recursos possíveis para o Executivo continuar realizando um bom trabalho pelo nosso município”, finaliza o prefeito.

Fizeram uso da palavra o secretário de Saúde, João Nunes, e o presidente da Câmara de Vereadores de Chapadão do Sul, Alírio Bacca.

Os deputados que juntos destinaram R$ 200 mil para a compra da ambulância também estiveram presentes, Felipe Orro e Beto Pereira, e parabenizaram a atual administração de Chapadão do Sul pelos esforços que vêm sendo realizados pelo Executivo Municipal com o apoio total do Legislativo Municipal.

Além do prefeito João Carlos Krug, secretário de Saúde João Nunes, deputado estadual Beto Pereira e deputado estadual Felipe Orro estavam presentes o secretário de Governo Guilherme Diniz, secretário de Educação Guerino Perius, secretário da SEDEMA Felipe Batista, secretário de Administração Dinho, secretária de Assistência Social Maria das Dores, controlador municipal Lucas Cabrera e a diretora do Hospital Municipal Mara Núbia, além dos secretários adjuntos Marcia Pontel e André dos Anjos. Estavam presentes também os vereadores Alírio Bacca, Professor Cicero, Anderson Abreu, Alline Tontini e Paulo Lupatini, sendo deste últimos dois as indicações para compra da ambulância.

Estavam presentes também representante das Cruz Vermelha, Imprensa, ACE, OAB, ASPUMCS e Conselho Municipal de Segurança.

Segunda Ambulância

Em setembro, a atual administração municipal realizou a compra de uma ambulância Doblo 0 KM, ano 2015, com investimento de R$ 60 mil, um valor muito abaixo do valor de um modelo ano 2017, que giraria em torno de R$ 100 mil, trazendo economia para os cofres públicos municipais. Todo o investimento para aquisição da ambulância foi de recursos municipais.