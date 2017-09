Cerca de 70% das mortes por câncer de mama ocorreram em mulheres com mais de 65 anos

Dados da Coordenadoria de Estatísticas Vitais (Cevital), órgão ligado a Superintendência de Vigilância em Saúde da Sesau, apontam que cerca de 70% das mortes provocadas por câncer de mama registradas em 2016 em Campo Grande ocorreram em mulheres com mais de 65 anos, o que chama atenção das autoridades em saúde e reacende o alerta para a necessidade de prevenção, principalmente voltada a este público.

Somente no primeiro semestre deste ano (2017), foram registrados 37 óbitos por câncer de mama e 19 do colo do útero, totalizando 56 casos. Durante todo o ano anterior (2016), 111 mulheres faleceram, sendo 86 por câncer de mama e 25 por colo de útero.

A maior incidência de óbitos por câncer de mama está na faixa etária de mulheres com mais de 65 anos (31 casos), o que representa cerca de 70% do total de mortes, seguido de 45 a 55 anos (22 casos), considerando os dados de 2016.

Já por câncer de colo de útero a incidência é entre as mulheres de 45 e 55 anos (8), acompanhada por 35 a 44 anos (7). Clique aqui e confira os números de óbitos pelas doenças.

Outubro Rosa

Outubro é o mês de conscientização e combate do câncer de mama. Conhecido internacionalmente como “Outubro Rosa”, o nome remete à cor do laço rosa que simboliza, mundialmente, a luta contra o câncer de mama e estimula a participação da população, empresas e entidades. O movimento acontece durante o mês inteiro e busca alertar sobre os riscos e a necessidade de diagnóstico precoce deste tipo de câncer, que é o segundo mais recorrente no mundo, perdendo apenas para o de pele.

Durante este período, as unidades básicas de saúde (UBS) e de saúde da família (UBSF) realizam diversas atividades, sensibilizando a comunidade em relação aos cuidados e a prevenção do câncer de mama. Estas atividades incluem, rodas de conversa, realização de exames em horários alternativos, atividade física direcionada e momentos de descontração com ênfase no cuidado e no autoexame.

A ideia principal é compartilhar informação de qualidade para as mulheres de todas as idades e, também, homenagear aquelas que, mesmo com a rotina agitada, reservam um tempo de seu dia para equilibrar e manter o corpo e a mente saudáveis, aumentando a conscientização sobre a doença, os seus efeitos e as formas de prevenção.

Importância da prevenção

Segundo informações do Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer de mama e o câncer de colo de útero são os mais comuns entre as mulheres. A detecção precoce através de ações de rastreamento é a principal medida para a redução da mortalidade sendo fundamental para o sucesso do tratamento, pois 95% dos casos têm cura.

O rastreamento do câncer de mama é feito por meio do autoexame das mamas, exame clínico realizado pelo médico ou pelo enfermeiro e por exames de imagem (mamografia em mulheres de 50 a 69 anos).

No Brasil, as taxas de mortalidade por câncer de mama continuam elevadas, provavelmente porque a doença ainda é diagnosticada em estádios avançados. Segundo o INCA (Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva) estima-se que em 2016-2017 serão registrados 57.960 casos novos de câncer de mama, sendo 460 casos novos de câncer de mama em Campo Grande.

Serviços

A Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) de Campo Grande fornece materiais informativos para distribuição à comunidade, setores públicos das demais secretarias, escolas e empresas privadas, com o objetivo de conscientizar a população sobre o cuidado e a realização do autoexame.

Para o controle do câncer de mama, os objetivos são a garantia do acesso das mulheres com lesões palpáveis ao imediato esclarecimento diagnóstico e tratamento; a ampliação do acesso à mamografia de rastreamento para mulheres de 50 a 69 anos e a qualificação da rede de atenção.

