Centro Especializado de doenças infecto-parasitárias recebe camas e colchões novos

Centro Especializado fica localizado no Parque Novos Estados. (Foto: Sesau).

O Centro Especializado em tratamento de doenças infecciosas e parasitárias (Cedip-Hospital Dia) – localizado no Parque Novos Estados, região Norte de Campo Grande – recebeu camas e colchões novos que irão proporcionar mais conforto e comodidade aos pacientes atendidos na unidade. Na tarde desta sexta-feira (01), o secretário de Saúde Marcelo Vilela acompanhou a instalação e distribuição do mobiliário.

Foram entregues 11 camas Fowler de alta resistência, com sistema articulável e retrátil, que permite o recolhimento do leito para baixo, facilitando a transferência do paciente, com sistema de segurança trava e destrava, além dos colchões. O material foi distribuído entre a enfermaria masculina e feminina. O investimento é de cerca de R$25 mil.

O Cedip atende uma média de 25 pacientes por dia, por meio de encaminhamento referenciado, para pacientes portadores de qualquer patologia infecciosa e parasitária que não sejam manejadas/acompanhada na atenção básica (pacientes coinfectados com HIV, por exemplo), além da chamada demanda espontânea.

A unidade oferta procedimentos e os serviços de consultas médicas em Infectologia adulta e infantil; Coletas de exames laboratoriais simples e específicos como; Carga Viral e CD4/CD8 e Biologia Molecular para Hepatites Virais; Farmácia; Ultrassonografia; Odontologia; Enfermagem; Biopsia (HIV/AIDS/LEISHMANIOSE) após avaliação do profissional do CEDIP; Teste rápido para HIV, Hepatite B, Hepatite C e Sífilis; Teste rápido para Leishimaniose Visceral, entre outros serviços.