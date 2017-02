Centro de saúde que atende servidores públicos lembra que já atende com 11 especialidades

O Centro de Saúde da Cassems – Unidade Carandá está com 11 especialidades de atendimentos em saúde e odontologia, além da clínica geral. As consultas são gratuitas e podem ser agendadas pelo (67) 3312-2102.

A coordenadora Ignez Charbel Stephanini explica que a gratuidade é benefício tanto aos servidores conveniados à Cassems, quanto aos que não são. “A Assembleia custeia o fator participativo àqueles que possuem o plano de saúde e a consulta aos que não possuem. Isso mostra o cuidado com a saúde do servidor legislativo. Com o Centro vinculado à Cassems pudemos disponibilizar mais especialidades, ou seja, aumentamos em quantidade e qualidade”, destacou.

Estão disponíveis atendimentos em Endocrinologia, Neuropediatria, Neurologia, Ginecologia (com mastologista e obstetra), Pediatria, Dermatologia, Fonoaudiologia, Nutrição, Psicologia, Odontopediatria e Endodontia. A coordenação do Centro ainda explicou que caso o paciente necessite de exames, o custo é por conta do servidor. “Dependentes devidamente cadastrados junto ao Recursos Humanos da Assembleia Legislativa, também possuem direito às consultas gratuitas”, finalizou Ignez.

A equipe do Centro de Saúde, com a Cassems, ainda disponibiliza ações educativas e campanhas, como doações de sangue e exames preventivos aos cânceres, como no Outubro Rosa e no Novembro Azul. A Unidade Carandá fica aberta de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h, na Rua Boipeva, 184.

