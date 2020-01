Centro de Operações de Emergência vai monitorar Novo Coronavírus no MS

A recomendação é para estarem alertas aos casos de pessoas com sintomatologia respiratória - Foto: TYRONE SIU

Mato Grosso do Sul conta a partir de agora com um Centro de Operações de Emergência para o Coronavírus. Composto por integrantes da Secretaria de Estado de Saúde, o comitê vai auxiliar na definição de diretrizes estaduais para vigilância, prevenção e controle do vírus.

O COE/MS ainda irá elaborar as notas técnicas e Informativas ou de procedimentos segundo a classificação da emergência, e as ações relativas à resposta rápida. Também irá executar a distribuição e o controle dos medicamentos, insumos farmacêuticos e produtos para a saúde necessários ao abastecimento da população.

Outra atribuição será a capacitação de pessoal para atuação em caso de Epidemia do Novo Coronavírus.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) já encaminhou uma nota técnica aos profissionais de saúde dos 79 municípios, orientando sobre as ações a serem adotadas em caso de surgimento de pessoas com os sintomas da doença e de como proceder com a coleta de amostras para exames.

A recomendação é para estarem alertas aos casos de pessoas com sintomatologia respiratória e que apresentam histórico de viagens para áreas de transmissão local do vírus, que tenha vínculo ou contato próximo com caso suspeito de novo corona vírus nos últimos 14 dias.