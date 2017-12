Centro de Compras participa de mobilização do Dia Mundial de Luta Contra a Aids

Quem passar pelo centro de compras no dia primeiro, poderá realizar gratuitamente uma testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites B e C com profissionais da Sesau - Divulgação

Conscientização e prevenção são palavras-chave quando o assunto é HIV e doenças sexualmente transmissíveis. Com esse objetivo, a OMS - Organização Mundial de Saúde criou o Dia Mundial de Luta Contra a Aids, definido internacionalmente como 1º de dezembro. É uma data para alertar a população para a importância do uso responsável do preservativo como forma de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis e hepatites virais. O Shopping Campo Grande é parceiro da mobilização promovida pela Sesau - Secretaria Municipal de Saúde para a conscientização.



Quem passar pelo centro de compras no dia primeiro, poderá realizar gratuitamente uma testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites B e C com profissionais da Sesau, entre enfermeiros, técnicos e psicólogos. Os profissionais estarão no local à disposição para orientações e direcionamento, se necessário. A ação será realizada no 2º piso, próximo à praça de alimentação, a partir das 18 horas. Haverá também distribuição de material informativo e preservativos.



Serviço

Data: 1º de dezembro

Horário: a partir das 18h

Local: 2º piso, próximo à praça de alimentação, no Shopping Campo Grande