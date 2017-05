Centenas de pessoas participam do 1º Fórum de Enfermagem da Santa Casa

Começou nessa quarta-feira (10), no auditório “Carroceiro Zé Bonito” na Santa Casa de Campo Grande o 1º Fórum de Enfermagem com o tema “Segurança do paciente: prioridade estratégica visando a excelência do cuidado”. O evento é voltado para profissionais e acadêmicos da área da saúde e a programação segue até esta quinta-feira (11).

O superintendente do hospital, Augusto Ishy, fez a abertura oficial do evento dando boas-vindas aos presentes e parabenizando a equipe de enfermagem do hospital. “Quero desejar um ótimo evento para todos vocês e parabenizar a equipe de enfermagem da Santa Casa que faz um trabalho belíssimo em prol da vida de cada paciente que necessita do nosso atendimento. O tema do evento é segurança do paciente e o enfermeiro é uma peça chave para a segurança do paciente, evitando que aumente os riscos do paciente contrair infecções hospitalares. Um tema amplo e muito importante para ser abordado neste primeiro fórum”, disse.

Dando continuidade à programação do evento, a gerente de enfermagem da Santa Casa, Lucina Gimenez, agradeceu as lideranças de enfermagem do hospital que se dedicaram para o evento além de todas as parcerias internas da instituição que ajudaram na divulgação do evento. Em sua fala, Luciana afirma que a Santa Casa vem trabalhando a cultura de segurança do paciente, e que o enfermeira é uma peça chave neste processo. “A segurança do paciente é um dos seis atributos da qualidade do cuidado, e tem adquirido, em todo o mundo, grande importância para os pacientes, famílias, gestores profissionais de saúde com a finalidade de oferecer uma assistência segura. Antes limitada às técnicas e aos procedimentos, no cinerário atual a função do enfermeiro tem tido avanços e ganhando destaque na gestão de equipes com capacidade de solucionar problemas e fortalecer as instituições. Esse é o papel do enfermeiro, essa é a nossa enfermagem”, afirma.

A programação de palestras do primeiro dia de evento foi aberta com o Dr. José Branco que abordou o tema “Segurança do paciente – Engajamento médico – Novo cenário”. Em seguida, a enfermeira, Karina Pires Pécora, palestrou sobre “Segurança do paciente – novos desafios para a enfermagem”. O último palestrante no período da manhã foi o engenheiro do SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho), Diego Moreira, que falou aos presentes sobre a NR32 – Segurança no trabalho em serviços de saúde.

No período da tarde a programação seguiu com uma mesa redonda mediada pela enfermeira chefe do SCIH (Serviço de Controle de Infecção Hospitalar), Cynthia Aguilar, que abordou sobre o “Controle das infecções relacionadas à assistência à saúde e a segurança do paciente”. No encerramento de cada turno foram sorteados brindes aos presentes.

O presidente da Santa Casa de Campo Grande, Dr. Esacheu Nascimento, recebeu em sua sala os primeiros palestrantes do Fórum e agradeceu a presença e a colaboração dos mesmos para o evento. Na oportunidade, Esacheu aproveitou para contar as benfeitorias feitas em sua gestão. "Primeiramente agradeço a presença de vocês no nosso evento. Este ano a Santa Casa completa 100 anos. Fizemos uma renovação no prédio para as comemorações. Reformamos alguns andares como quarto andar, terceiro andar, laboratório, centro cirúrgico além de revitalizações internas no prédio. Estamos trabalhando para cada dia mais melhorar nosso hospital para a população", disse. O evento segue até amanhã (11), com três palestras no período da manhã e duas mesas redondas no período da tarde.O evento segue até amanhã (11), com três palestras no período da manhã e duas mesas redondas no período da tarde.

Veja Também

Comentários