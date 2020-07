CCZ retoma de forma gradativa agendamento online para castração de felinos

O agendamento online para castração de felinos no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) será retomado de forma gradativa no dia 20 deste mês - (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

O agendamento online para castração de felinos no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) será retomado de forma gradativa no dia 20 deste mês. O serviço estava suspenso desde março em razão do decreto nº 14195, que declarou situação de emergência no município de Campo Grande e define medidas de prevenção e enfrentamento ao coronavírus (Covid-19).

Segundo informações do órgão, neste primeiro momento, serão disponibilizadas 300 vagas, sendo 30% destinadas às ONG’s e protetores independentes cadastrados e 70% à população em geral.

Para ter acesso o interessado deve acessar o site www.campogrande.ms.gov.br/ccz/ e fazer o cadastro. O sistema ficará disponível a partir das 08h da data do agendamento.

O cadastro no site é fácil e intuitivo. Basta o usuário preencher corretamente os dados de endereço, e-mail e número do documento. Para os animais, as informações são de sexo, idade e peso. Através da senha, o cidadão pode escolher uma das datas disponíveis e acessar conforme a necessidade.

Ao comparecer na data agendada para a cirurgia, o cidadão deverá apresentar o comprovante de residência, documentos pessoais, a guia de pagamento do microchip quitado e o protocolo gerado no ato do agendamento online. A idade mínima para passar pela cirurgia é de seis meses de idade e o animal necessita ter no minímo dois quilos.

Tira dúvidas

O órgão criou um canal para tirar dúvidas sobre mitos e verdades na relação dos animais com o Covid-19. Através do telefone: (67) 2020-1794, a população poderá receber orientações de um médico veterinário sobre os cuidados necessários com a saúde do animal em tempos de pandemia. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, de 07h às 11h e de 13h às 17h.

Aos fins de semana e feriados a população poderá entrar em contato com o órgão através do número: (67) 2020-1792.