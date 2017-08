CCZ lança primeira edição do projeto “Campo Grande é bicho”

Serão diversas brincadeiras educativas para as crianças, teatro, pintura facial, distribuição de pipoca, algodão doce, corte de cabelo e serviços como vacinação antirrábica para cães e gatos e orientações sobre bem-estar e cuidado / Divulgação

Neste sábado (19), das 09h às 16h, o Centro de Controle de Zoonozes (CCZ) de Campo Grande promove um dia especial com diversas atividades e serviços voltados a saúde e bem estar animal. É a primeira edição do projeto “Campo Grande é bicho” realizado em parceria com instituições acadêmicas, ONGs e voluntários.

Serão diversas brincadeiras educativas para as crianças, teatro, pintura facial, distribuição de pipoca, algodão doce, corte de cabelo e serviços como vacinação antirrábica para cães e gatos e orientações sobre bem-estar e cuidado.

Os animais disponíveis no CCZ também serão expostos e colocados para adoção. Para se adotar uma animal é preciso ser maiores de idade, estar munido de carteira de identidade e ou documento equivalente e comprovante de residência.

No momento da adoção, serão informados sobre o local ideal para o animal adotado, de acordo com o seu comportamento, sobre a posse responsável e sobre a criminalização do abandono. E ainda receberão informações gerais sobre a saúde dos seus animais de estimação.

Parceiros

O evento conta com a parceria dos residentes de médicina-veterinária da FAMEZ/UFMS, grupo de trabalho acadêmico da UCDB, ONG’s e protetoras independentes, Coordenadoria de Combate de Endemias Vetoriais (CCEV), Comitê de Bem-Estar Animal da Câmara Municipal de Campo Grande e representantes comerciais de laboratórios e rações.

Serviço

O Centro de Controle de Zoonozes (CCZ) fica na Avenida Filinto Muller, 1601 – Vila Ipiranga.

