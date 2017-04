Cassems vai iniciar aplicação da vacina contra a gripe

A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) já recebeu as 9.200 doses da vacina contra a gripe, reservadas pelos beneficiários entre os dias 16 de novembro a 16 de dezembro de 2016, na primeira etapa, e de 07 a 14 de março de 2017, na segunda etapa. A aplicação inicia no dia 17 e segue até o dia 26 de abril em todo o Estado.

O objetivo da campanha é reduzir as complicações e as internações que ocorrem em consequência das infecções causadas pelo vírus da influenza. Após a vacinação, o organismo leva 15 dias para gerar os anticorpos contra a enfermidade.

De acordo com a diretora de assistência à Saúde da Cassems, Maria Auxiliadora Budib, a vacina utilizada na campanha 2017 é tetravalente, que aumenta as chances de proteção contra a gripe, pois protege contra quatro tipos de vírus, sendo dois tipos da A e dois da B.

“A gripe pode evoluir para quadros mais graves, por isso é a responsável pela morte de milhares de pessoas, todos os anos, em razão da baixa imunidade, ou em decorrência do surgimento de outras doenças, como pneumonias. Além disso, surtos epidêmicos e endêmicos provocados por novas linhagens do vírus também são capazes de causar um número significativo de mortes”, alerta a diretora.

Confira o cronograma de aplicação da vacina contra gripe:

- Aquidauana: 17/04

- Coxim: 19/04

- Dourados: 20/04, 21/04, 25/04, 26/04, 27/04 e 28/04

- Nova Andradina: 21/04 e 24/04

- Naviraí: 21/04 e 24/04

- Paranaíba: 24/04 e 25/04

- Ponta Porã: 21/04 e 24/04

- Três Lagoas: 24/04 e 25/04

- Corumbá: 25/04 e 26/04

- Jardim: 24/04

- Campo Grande: 17/04, 18/04, 19/04, 20/04, 21/04, 24/04, 25/04 e 26/04

Serviço:

Para mais informações, o beneficiário Cassems deve ligar na Central de Atendimento 24 horas (67) 3314-1010. A aplicação inicia no dia 17 e segue até o dia 26 de abril em todo o Estado. É importante que o beneficiário, que fez a reserva e efetuou o pagamento, fique atento ao calendário de vacinação. Conforme o item 5 do Termo de Consentimento, aceito durante a reserva da vacina, o não comparecimento injustificado do usuário na data por ele agendada, implicará no cancelamento da reserva.

Veja Também

Comentários