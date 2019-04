Cassems realiza ação gratuita de combate à hipertensão arterial nesta sexta-feira

Dentro da programação, haverá os serviços de aferição de pressão, glicemia capilar, tiragem de peso, altura, índice de massa corporal (IMC) e circunferência abdominal - Foto: Ilustração

Em alusão ao Dia Mundial da Atividade Física (06) e ao Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial (26), a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), em parceria com o Instituto Ação e Cidadania (IAC), oferece nesta sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h, uma atividade do programa de prevenção “Viva Saúde - Programa de Inclusão de Hábitos Saudáveis” com atendimento em período integral para os beneficiários. O programa acontece na sede da Cassems, na rua Antônio Maria Coelho, número 6065. As consultas são gratuitas.

Dentro da programação, haverá os serviços de aferição de pressão, glicemia capilar, tiragem de peso, altura, índice de massa corporal (IMC) e circunferência abdominal. Além disso, terão orientações nutricionais e sobre a prática de exercício físico. De acordo com Thais Gonçalves, educadora física e responsável pela atenção primária com os beneficiários por meio do IAC, a proposta da campanha é trazer a importância dos cuidados básicos em relação à prevenção e cuidado com a pressão arterial. “Notamos que muitas pessoas não dão importância ou desconhecem a necessidade de um trabalho preventivo, a falta de cuidados em relação à hipertensão arterial pode acarretar diversos comprometimentos, como derrame, insuficiência cardíaca e doenças renais”.

Viva-Saúde

O programa visa a prevenção de doenças de riscos cardiovasculares (hipertensão arterial, diabetes melittus, sedentarismo, obesidade e dislipidêmicos) com atenção para a prevenção primária com campanhas educativas e ações de atendimento, massificando a importância de cuidados com o controle do peso, a prática de exercícios físicos regulares, a nutrição saudável, entre outras práticas para melhorar a qualidade de vida. Ainda, realiza a atenção com a saúde secundária, com triagem clínica realizada no local de trabalho do servidor público estadual.

Quem pode participar?

O alvo para esta especificidade é de beneficiários Cassems, com idade pré estabelecida pelo programa, que se encontram em grupos de riscos, como: hipertensos, diabéticos, dislipidêmicos e obesos.