Cassems oferece Passaporte Saúde para atendimento médico emergencial fora de Mato Grosso do Sul

documento visa o atendimento de urgência e emergência fora de Mato Grosso do Sul, para o titular e seus dependentes durante o período de até 30 dias por ano - Divulgação

Os beneficiários da Caixa dos Servidores possuem mais um benefício durante seu período de férias, o Passaporte Saúde. O documento visa o atendimento de urgência e emergência fora de Mato Grosso do Sul, para o titular e seus dependentes durante o período de até 30 dias por ano. Para adquirir o benefício, o usuário titular deve comparecer até a sede da Cassems mais próxima com documentos pessoais e o seu cartão da Caixa e fazer a solicitação até dez dias antes da viagem.

Será emitida uma autorização especial de atendimento, em caráter específico e temporário, para o período de férias e/ou em trânsito. O passaporte existe a partir de um convênio da Cassems com a Geap (Fundação de Seguridade Social), para ampliar o atendimento aos beneficiários.

A diretora de clientes Jucli Stefanello Peruzo explica que a Cassems tem o objetivo de proporcionar tranquilidade aos seus beneficiários no período de férias com o passaporte. “Essa é uma conquista dos servidores públicos de Mato Grosso do Sul que podem gozar das férias com tranquilidade, sabendo que se algum imprevisto acontecer com ele ou com seus dependentes podem ter o alívio do atendimento médico com a mesma qualidade que nós privamos na Cassems”.

Caso o servidor saia de viagem e esqueça de solicitar o passaporte, qualquer atendimento realizado fora do Estado não terá cobertura pela Cassems. Jucli ressalta que o Passaporte serve para que o servidor possa ter uma viagem segura com sua família e que ele é exclusivo para atendimento fora do Estado, pois a Cassems é um plano de saúde regional.

Vale ressaltar que o Passaporte Cassems vale somente para atendimentos em unidade de Pronto Socorro ou Pronto Atendimento, ou seja, os sinais e sintomas que demandam intervenção rápida e imediata. Consultas eletivas ou qualquer procedimento eletivo não têm cobertura pela reciprocidade Geap através do Passaporte Saúde.

De posse do Passaporte Saúde, o atendimento em Unidade de Pronto Socorro ou Pronto Atendimento pertencente à rede credenciada Geap não precisa ser previamente autorizado. Quando o atendimento acima citado resultar na necessidade de internação, a Cassems deve ser imediatamente comunicada. Qualquer procedimento cirúrgico que demande uso de OPME (órteses, próteses e materiais especiais) deve ser comunicado a Cassems, que em contato com a Geap verificará o valor da OPME solicitada e calculará o valor do coparticipativo a ser pago pelo beneficiário (30% do valor total).

Serviço: Para solicitar o Passaporte vá até o atendimento Cassems mais próximo. Mais informações entrar em contato com a Central de Atendimento Cassems 24 horas pelo telefone: (67) 3314-1010.