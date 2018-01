Cassems oferece atendimento odontológico a portadores de necessidades especiais

Especialidade da Odontologia atende pessoas que necessitam de atenção diferenciada durante o tratamento, seja por limitação física ou comportamental, ou por cuidados pré e pós-cirúrgicos - Divulgação

O atendimento odontológico da Cassems conta com 26 Centros espalhados por todo o Estado que oferecem um maior acolhimento e com mais segurança aos seus beneficiários. Agora, a Caixa dos Servidores oferece atendimento odontológico para pacientes com necessidades especiais. Essa especialidade da Odontologia atende pessoas que necessitam de atenção diferenciada durante o tratamento, seja por limitação física ou comportamental, ou por cuidados pré e pós-cirúrgicos.

Uma das profissionais que realizam esse atendimento, Kátia Jara explica que pacientes com necessidades especiais necessitam ser acolhidos com muita segurança e sensibilidade.

“É muito importante que o dentista que se propõe a esse atendimento tenha sensibilidade, conhecimento e muita dedicação. São inúmeras as alterações e deficiências atendidas por essa especialidade e, portanto, é de grande importância uma abordagem multiprofissional, onde outras áreas da saúde precisam estar integradas para que os pacientes possam ter seu atendimento de forma segura e com resultados de excelência. Na primeira consulta, fazemos uma avaliação de todo o histórico do paciente, medicamentos em uso, exames clínicos e, juntamente com os pais, decidimos a melhor forma de conduzir o tratamento”, explica Kátia.

Alguns pacientes com necessidades especiais precisam de tempo e muita dedicação para que o profissional consiga realizar os primeiros procedimentos, sendo que muitas vezes são necessárias várias sessões para que o tratamento seja realizado.

“Há determinados casos de alterações comportamentais, como o Transtorno do Espectro Autista ou deficiência auditiva, onde a comunicação é bastante difícil. Existem também pacientes que estão em tratamento de quimioterapia ou radioterapia, pacientes transplantados, cardiopatas, que fazem hemodiálise e vários outros casos que, para serem atendidos, necessitam de avaliação médica para que os procedimentos sejam realizados com o menor risco possível. Por isso é importante um cuidado diferenciado com sua saúde bucal, a fim de evitar que focos de infecção possam agravar a sua condição sistêmica”, avalia.

A dentista salienta ainda que o objetivo do atendimento é oferecer um acolhimento humanizado, onde a confiança dos pacientes e familiares é fundamental. “A proposta principal é oferecer um atendimento humanizado, com horários pré-determinados e, especialmente, a criação de um vínculo de confiança com os pacientes e familiares. Os pacientes, muitas vezes, devido a malformações, alterações motoras, mentais e outras deficiências, possuem maior dificuldade na realização da higiene oral e, alguns, pelo uso de algumas medicações, podem ter sua saúde bucal comprometida. Portanto, quanto antes iniciarem as visitas ao dentista, melhores são os resultado e o sucesso no tratamento. Destacamos a importância da participação familiar”, afirma.

Apesar de estar disponível para boa parte dos pacientes com necessidades especiais, há alguns casos nos quais o atendimento deve ser feito numa unidade hospitalar.

“Existem algumas deficiências e alterações de comportamento em que o atendimento só é possível em ambiente hospitalar e sob anestesia geral. Num tratamento de leucemia, por exemplo, quando o paciente está com a defesa orgânica muito baixa é necessário aguardar o momento mais adequado para a realização dos procedimentos odontológicos e com o menor risco possível. É importante salientar e também orientar as pessoas que a boca não está separada do resto do organismo e, para termos saúde integral, dentes e gengivas saudáveis são fundamentais. E com uma avaliação criteriosa, ambiente adequado e equipe multiprofissional, todas as deficiências podem ser atendidas de forma tranquila e com mínimo risco”, pontua a dentista.

A diretora de Assistência Odontológica da Caixa dos Servidores, Denise Garcia Sakae, explica que o atendimento com uma especialista garante uma avaliação mais segura dos pacientes.

“A Cassems inova com este novo atendimento odontológico voltado aos portadores de necessidades especiais, visando a promoção da saúde bucal dos nossos beneficiários, com atendimento especializado. Por isso, priorizamos o atendimento no consultório com especialista neste atendimento, a fim de que seja realizada uma avaliação cuidadosa de cada paciente. Após isso, vários procedimentos poderão ser realizados, como profilaxias, raspagens de tártaro, restaurações, tratamento de canal e exodontias”, explica a diretora.

Denise destaca ainda que “as orientações aos pais ou responsáveis devem ser detalhadas par que os cuidados com a higiene bucal em casa possam ser realizados de forma efetiva, resultando na manutenção da saúde bucal destes pacientes”.

Lista de necessidades especiais atendidas pela Odontologia da Cassems:

- Deficiências Físicas Temporárias ou Permanentes: Sequelas de Paralisia Cerebral (PC), Acidente Vascular Encefálico (AVE), Doenças Degenerativas, Miastenias e outras que resultem em limitação física temporária ou permanente;

- Distúrbios Comportamentais: Transtorno do Espectro Autista (TEA); Bulimias; Anorexias; Dependência Química e outros;

- Deficiências Sistêmicas: Gravidez de risco, Pacientes Oncológicos, Transplantados, Imunossuprimidos, Diabetes mellitus descompensados, Cardiopatas, Doenças Hematológicas, Transtornos Convulsivos, Insuficiência Renal Crônica, Doenças autoimunes e outras;

- Deficiência Mental: comprometimento intelectual de causa pré, peri e pós-natais, de origem genética, ambiental ou desconhecidas;

- Deficiências Sensoriais: Deficiências auditivas, visuais e múltiplas;

- Transtornos Psiquiátricos: Depressão, Síndrome do Pânico, Fobias em geral, Esquizofrenia, Transtorno obsessivo-compulsivo, Ansiedade e outros;

- Doenças Infectocontagiosas: Pacientes soropositivos para o vírus da imunodeficiência humana (HIV), Hepatites virais, Tuberculoses e outros;

- Síndromes e Deformidades Craniofaciais: Síndromes de Down, Síndromes Raras entre outras;

- Situações Específicas que necessitam abordagem e Atendimento Diferenciado no momento do procedimento odontológico ou necessitam de atendimento com equipe multiprofissional.

Serviço: O atendimento para portadores de necessidades especiais é realizado pela dentista Kátia Silene Jara, de segunda a sexta feira, no horário matutino. As consultas podem ser agendadas diretamente no consultório, pelo telefone 3042- 0068.