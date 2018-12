‘Cassems Itinerante’ leva atendimento a três cidades no fim de semana

Três Lagoas recebe atendimento com a psiquiatra Letícia de Souza Soares já nesta sexta-feira, dia 07 de dezembro, e no sábado (08) - Divulgação

Os municípios de Jardim, Coxim e Três Lagoas recebem atendimento especializado com o programa de assistência à saúde “Cassems Itinerante” no próximo fim de semana. O objetivo do programa é amenizar as dificuldades encontradas pela população do interior do Estado no acesso à medicina especializada, nos locais onde não há disponibilidade desses serviços na Rede Própria ou na Credenciada.

Três Lagoas recebe atendimento com a psiquiatra Letícia de Souza Soares já nesta sexta-feira, dia 07 de dezembro, e no sábado (08). Coxim também recebe atendimento em Psiquiatria, com Leonardo Fabricio Gomes Soares, na sexta-feira e no sábado. Em Jardim, haverá atendimento em Geriatria, com Natália Della e psiquiatria, com Antônio Carvalho, ambos no sábado.

Atendida pelo programa em Jardim, a beneficiária Orcilene Ajala conta que teve uma experiência positiva, “o atendimento foi bom e eu acho bem bacana ter a possibilidade de consultar com especialista na nossa própria cidade”.

Jessica Diolindo Pedroso foi atendida Sidrolândia. Ela levou o filho para se consultar e, assim como boa parte dos atendidos pelo programa, ela destaca a facilidade de ter o atendimento perto de casa.