‘Cassems Itinerante’ inicia agenda 2018 levando atendimento especializado a três municípios neste fim de semana

O programa de assistência à saúde “Cassems Itinerante” ´inicia o cronograma de atendimento deste ano levando atendimento especializado até Coxim, Corumbá e Dourados no próximo fim de semana e início da próxima. O objetivo principal do programa é amenizar as dificuldades encontradas pela população do interior do Estado no acesso à medicina especializada, nos locais onde não há disponibilidade desses serviços na Rede Própria ou na Credenciada.

Na sexta-feira (12), a geriatra Ana Paula Penaforte atende em Coxim. No sábado (13), Corumbá recebe atendimento com a psiquiatra Letícia Soares, com a nutricionista Melissa de Andrade e com a geriatra Aline Eloisa Mendes. Também no sábado, Dourados recebe atendimento com a neurologista Tatiane Novais e com o psiquiatra Antônio de Carvalho. Na segunda-feira (15), o neurocirurgião Donald Remberto atende em Corumbá.

O “Cassems Itinerante” foi criado em 2013 e, desde então, já levou medicina especializada até Aquidauana, Coxim, Corumbá, Dourados, Jardim, Miranda, Naviraí e Três Lagoas. A diretora de Assistência à Saúde da Cassems, Maria Auxiliadora Budib, explica que o sucesso do programa depende muito da parceria dos profissionais de saúde em aceitar o deslocamento para realizarem os atendimentos no interior. A diretora afirma ainda que antes de escolher as cidades que irão receber o programa, é feito um levantamento sobre a demanda de cada município.

“Nós criamos o cronograma do programa sempre baseado nas necessidades locais, analisando a viabilidade administrativa e também do profissional e, dessa forma, montamos o calendário que é divulgado com antecedência para os nossos beneficiários”, explica a diretora.

Uma das profissionais que participam do programa, a nutricionista Melissa de Andrade explica que uma alimentação saudável aliada a prática esportiva ajuda no tratamento de muitas doenças.

“A gente direciona o atendimento para que ele continue esse tratamento com a nutricionista responsável e para que ele venha a ter uma alimentação mais equilibrada para tratar ansiedade, depressão e qualquer outro tipo de transtorno. Nós também incentivamos a prática de atividade física aliada a uma alimentação saudável. Dessa forma, a gente consegue contribuir para o tratamento”, avalia a nutricionista.

Moradora de Corumbá, a beneficiária Marluce Zavala Bastos conta que “foi muito bom a vinda desses médicos até aqui, porque nós estamos precisando. Agora com essa equipe nós temos um bom atendimento”.





O beneficiário Lourival Campos também é de Corumbá e, para ele, “o atendimento da Cassems em Corumbá é de excelente qualidade e, agora, com o ‘Cassems Itinerante’, melhorou ainda mais”.

O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, salienta o atendimento integrado e o Hospital da Caixa dos Servidores no município.

“O ‘Cassems Itinerante’ faz parte do objetivo que temos de trazer os profissionais especializados para o interior do estado. Esse atendimento integrado é também um preparatório para o nosso projeto maior aqui em Corumbá que é a inauguração do nosso Hospital no primeiro semestre desse ano”, pontua Ayache.