Cassems inaugura ‘Clínica da Família’ com objetivo de oferecer atendimento integrado aos seus beneficiários

A “Clínica da Família” funcionará das 7h às 22h e vai oferecer atendimento com pediatra, geriatra, sala de inalação e clínico geral que atenderá na estratégia da família / Divulgação

A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) inaugura, na noite desta segunda-feira (16), às 18h, mais uma unidade para proporcionar um acolhimento diferenciado aos seus beneficiários. A “Clínica da Família” fica na Rua 25 de Dezembro, 1231, e vai oferecer um atendimento integral a toda família, com pediatras, geriatras e clínicos gerais.

A diretora de Assistência à Saúde da Caixa dos Servidores, Maria Auxiliadora Budib, conta como a “Clínica da Família” vai cuidar de toda a família.

“O referencial de atendimento para essa unidade é para toda a família. Isso significa que quando você marcar consulta para o seu filho, os nossos colaboradores vão estar treinados para marcar a consulta da mãe, do pai e de outros agregados, como avós, irmãos. Uma vez por semana, uma equipe se reúne para discutir todas as ações feitas para a melhoria da saúde de cada família que nos procura”, explica Maria Auxiliadora.

A “Clínica da Família” funcionará das 7h às 22h e vai oferecer atendimento com pediatra, geriatra, sala de inalação e clínico geral que atenderá na estratégia da família. A unidade também vai disponibilizar posto de coleta para exames laboratoriais. A diretora de Assistência à Saúde aponta que a Clínica vai agir com “foco na prevenção e na promoção à saúde e com atendimento integral dos nossos beneficiários”.

O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, explica como nasceu o projeto de criar a Clínica da família e qual o objetivo da nova unidade.

“Nós estamos resgatando o médico da família, o clínico geral, porque hoje, quando a gente pensa em procurar um médico para um simples dor de cabeça, quem decide em qual médico ir é o paciente. Como ele vai saber se ele precisa de um cardiologista, de um otorrino, um oftalmologista, um neurologista ou um psiquiatra? Mais de 70% dos casos, o clínico geral atende a necessidade do paciente. Então, com a Clínica da Família, o beneficiário vai ter um médico para chamar de seu”, pontua Ayache.

Serviço: A inauguração da ‘Clínica da Família’, acontece nesta segunda-feira (16), às 18h. A Clínica fica na Rua 25 de Dezembro, 1231, e vai funcionar das 7h às 22h. O telefone para agendamento é 3314-1010.