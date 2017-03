Cassems assina convênio com Prefeitura e Câmara Municipal para combater Aedes Aegypti

A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) encampa, juntamente com a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), e com a Câmara Municipal, campanha para prevenir a proliferação do mosquito Aedes Aegypti e as doenças transmitidas pelo vetor, como dengue, chikungunya, zika e a febre amarela. A campanha “Operação Mosquito Zero” foi lançada nessa sexta-feira (10), na Câmara Municipal.

O objetivo da campanha é alertar a população campo-grandense sobre os riscos de uma epidemia e conscientizar as pessoas da importância de manter seus quintais limpos e da eliminação de materiais que possam ser possíveis focos do mosquito Aedes Aegypti. Para o secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, a população é a extensão dos agentes de saúde no combate ao Aedes Aegypti.

“Quem exerce o papel fundamental no combate ao mosquito é a população, depois vem os nossos agentes de saúde, então nasce o vínculo entre a sociedade e o poder público. Nós estamos abertos ao diálogo para que, em conjunto, possamos trabalhar em prol da população”, afirmou Vilela.

O presidente da Câmara dos Vereadores, João Rocha, salientou a união de órgãos importantes para combater o mosquito da dengue. “Hoje, estamos celebrando um grande ato, uma força-tarefa em respeito à população de Campo Grande. A Câmara, a Prefeitura e Cassems vão desencadear uma corrente do bem por toda a cidade e ações como essa levam alegria e felicidade para cada cidadão campo-grandense. Nós também convocamos cada um desses cidadãos para caminhar conosco nesta batalha para não deixar que essa epidemia chegue até a nossa cidade”, pontuou o vereador.

Para o prefeito de Campo Grande, Marcos Trad, a conscientização da população é o fator mais importante na luta contra os focos do mosquito. “Há muito tempo ouvimos sobre o mosquito, todavia, ele sempre vence, apesar de despejarmos milhões e milhões de reais para evitar esse mal. O que me incomoda é que a maioria das pessoas sabe exatamente o que fazer para combater o mosquito e os focos. Então, o que temos que fazer é conscientizar, porque não jogar lixo nas ruas e não deixar água acumulada são atitudes simples que podem salvar várias vidas. Campo Grande está evoluindo, ano passado foram mais de 5 mil casos de dengue e, neste ano, esse número não chegou a 400”, avaliou o prefeito.

O prefeito ainda anunciou que a população que fizer o seu papel e os agentes de saúde serão premiados nesta campanha de combate ao Aedes Aegypti. A população vai ganhar motos, geladeiras, notebooks, máquina de lavar e televisores, e os agentes serão bonificados em dinheiro.

“Nós vamos oferecer prêmios para conseguir resultados melhores e a população que fizer o seu dever de casa vai ganhar. Nós vamos sortear um bairro e neste bairro vamos sortear uma rua e uma casa, e se está casa estiver em ordem, sem focos, o morador vai ganhar um prêmio. Nós também vamos premiar os agentes de saúde, então, o agente responsável pela região sorteada receberá mil reais”, divulgou Trad.

O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, destacou a importância do investimento em prevenção para evitar algumas doenças e melhorar a qualidade de vida da população.

“Hoje, saiu no jornal Folha de São Paulo um artigo repercutindo que os gastos dos Estados Unidos com saúde foram de 10 bilhões de reais, aproximadamente o dobro do PIB do Brasil. Boa parte desses recursos foram gastos com doenças que poderiam ser evitadas, como o diabetes e doenças cardiovasculares. Digo isso para destacar a importância de, num país como nosso, com tanta desigualdade, tanta dificuldades financeira, onde o desemprego está em alta, ações de prevenção e promoção à saúde que os senhores executam no dia a dia são fundamentais para garantir a população o mínimo de qualidade de vida”, explicou Ayache.

Ainda segundo o presidente da Cassems, a população tem papel fundamental para que parcerias como a firmada hoje possam trazer uma saúde melhor para toda a população de Campo Grande.

“É muito importante que o poder público chame a população para participar junto com a gente no combate dessa possível epidemia. É função da população, juntamente com os órgãos públicos e privados, implantar ações de saúde que com certeza irão diminuir os gastos com assistência à saúde, mas, sobretudo, garantir a população uma qualidade de vida melhor. Nós da Cassems entendemos que é fundamental participar dessa campanha porque, com certeza, a somatória de esforços, do poder público, das instituições privadas e da sociedade organizada, é que vai transformar Campo Grande, Mato Grosso do Sul e o Brasil, naquele lugar que nós desejamos, que é um lugar com menos doença, mais saúde, mais desenvolvimento e mais qualidade de vida para todos.”, finaliza Ayache.

