Casa da Mulher Brasileira recebe doação de 94 face shields

A Casa da Mulher Brasileira recebeu doação de 94 face shields do CoronaVidas Hub MS/Dourados, na tarde desta quinta-feira (4), que serão distribuídas entre os servidores da Casa e ajudarão a conter a disseminação do novo coronavírus durante os atendimentos às mulheres vítimas de violência doméstica.

O CoronaVidas Hub MS/Dourados é uma rede de solidariedade que reúne mais de 16 instituições e empresas que, trabalhando de forma colaborativa, tem como objetivo a doação de face shields a profissionais da área da saúde que atuam na “linha de frente”, abrangendo também profissionais de outros setores, buscando contribuir com o enfrentamento da pandemia em decorrência da Covid-19.

Os protetores faciais -faces shields- são equipamentos de proteção individual (EPIs) importantes principalmente para os profissionais de saúde da linha de frente no combate à Covid-19. O uso dos mesmos, associado ao uso de máscaras faciais, aumenta de forma significativa a eficiência da proteção biológica no que tange a infecção pelo Sars-CoV-2, o novo coronavírus, e consequentemente ampliam as condições de segurança no trabalho. Ressalta-se também que a expansão do uso dos protetores faciais para outros segmentos, tais como a área da segurança pública e outros setores de atendimento com amplo contato com o público, pode impactar, de forma positiva, na redução da transmissão comunitária.