Carreta do Hospital de Câncer atenderá mulheres do Tiradentes

Mulheres de 36 bairros da região da UBS Dr. Antônio Pereira (Tiradentes) poderão agendar exames preventivos de câncer de colo do útero e de mama na Unidade Móvel do Hospital de Câncer de Barretos que está instalada na unidade básica de saúde. Os exames começaram nesta segunda-feira, dia 6, e segue até o fim do mês, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, promovido pela Secretaria de Saúde Pública de Campo Grande (SESAU).

Serão realizados 133 exames por dia, sendo 58 mamografias e 75 Papanicolau. Os agentes comunitários de saúde estão orientados a procederem os agendamentos, mas as mulheres que procurarem espontaneamente a unidade, também poderão agendar.

A mamografia é recomendada para todas as mulheres acima dos 40 anos e deve ser feita anualmente para prevenir o câncer de mama, que é o segundo tipo de carcinoma mais incidente entre as brasileiras, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Identificado em estágios iniciais, o câncer de mama tem percentual de cura elevado.

Já o Papanicolau é recomendado para todas as mulheres que têm ou já tiveram vida sexual ativa e com idade entre 25 e 64 anos. Os dois primeiros exames devem ser realizados anualmente. Caso os resultados sejam negativos, os demais podem ser feitos a cada três anos, se os resultados estiverem normais. Se diagnosticado na fase inicial, a chance de cura é de 100%.

Os profissionais da UBS Tiradentes e os da unidade móvel estão empenhados para atender todas as mulheres que procurarem a unidade. Já as moradoras de outros bairros da cidade devem aguardar para realizar os exames quando a carreta estiver numa unidade básica de saúde mais próxima.

Serviço

Unidade Básica de Saúde Dr. Antônio Pereira – UBS Tiradentes

Endereço: Avenida José Nogueira Vieira – s/n – Tiradentes

Horário de Atendimento: 07 às 11h e das 13 às 17h

