Campo Grande terá centro de apoio para prestar assistência a pacientes com câncer

A inauguração está prevista para o dia 14 deste mês, como anunciou, na Tribuna da Casa de Leis durante a sessão ordinária desta terça-feira (11) - Divulgação/Ilustração

Campo Grande passará a contar com um Centro de Apoio a Pessoas com Câncer, voltado a auxiliar pacientes do interior do Estado ou de bairros mais afastados do Centro da Capital que precisam de auxílio na fase de tratamento e recuperação. A inauguração está prevista para o dia 14 deste mês, como anunciou, na Tribuna da Casa de Leis durante a sessão ordinária desta terça-feira (11), Altemir A.J de Almeida (Chitão), representante da Associação de Apoio de Paciente com Câncer Amigos do Chitão. O convite para a Palavra Livre na Casa de Leis foi feito pelo vereador Prof. João Rocha, presidente da Câmara.

O representante da Associação contou que faz esse trabalho há 12 anos, oferecendo a casa de apoio em Barretos, interior de São Paulo, onde vários pacientes de Mato Grosso do Sul precisam buscar tratamento por se tratar de centro de referência na área e, inclusive, quando não conseguem o atendimento adequado no Estado. Antes de iniciar a fala na Tribuna, Chitão apresentou um vídeo com vários depoimentos de pacientes que receberam esse apoio em Barretos e falou sobre a nova ação que começará também em Campo Grande.

“As pessoas que vêm do interior têm de se alimentar, deitar depois de uma quimioterapia. Vamos ajudar as pessoas que não tem onde ficar em Campo Grande e até quem mora distante do centro da capital”, afirmou Chitão. A meta é atender 100 pessoas por dia na nova unidade, que ficará na Rua José Santiago, n° 121, Bairro Santa Dorotheia. Na unidade de Barretos, são recebidas cerca de 800 pessoas de Mato Grosso do Sul todos os meses, servindo café da manhã, almoço e janta. O local depende de doações e eventos beneficentes.

Para arrecadar fundos para a nova casa de apoio, será promovido show da dupla Zezé Di Camargo e Luciano no dia 15 de dezembro, no Ondara Palace, em Campo Grande. O evento irá arrecadar recursos para a nova casa de apoio, a ser inaugurada.

“Precisamos de ajuda dos vereadores e da população, para manter a nova casa de apoio”, falou Chitão. Ele agradeceu o apoio que recebeu ao poder divulgar o evento e o trabalho já realizado na Casa de Leis, além de a casa de apoio em Barretos ter sido contemplada com emendas no ano anterior.

Os vereadores destacaram a importância de valorizar esse trabalho. O vereador Prof. João Rocha, presidente da Casa de Leis, ressaltou que a Câmara está de portas abertas para contribuir e falou da necessidade de enfrentar essa doença com força, determinação e fé.

Serviço – Quem quiser contribuir, comprar os convites para o show ou saber mais sobre a casa de apoio pode entrar em contato pelos telefones (67) 99991-5807 ou 99259-3474.