Campo Grande já tem oito casos suspeitos de coronavírus

No começo, dez casos eram investigados, mas dois foram descartados - Foto: NICOLAS ASFOURI/AFP

Campo Grande já tem oito casos suspeitos do novo coronavírus, o COVID-19, conforme informou a SES-MS (Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul) em nota oficial. A idade dos pacientes variam entre 8 e 76 anos.

No começo, dez casos eram investigados, mas dois foram descartados após o resultado dos exames apontar para Influenza A (H1N1).

Entre os sintomas apresentados a SESAU-MS citou febre, tosse, desconforto respiratório, coriza, cefaléia e dor de garganta. Dos casos em investigação, 5 (62,5%) apresentam alguma patologia de base, 7 (87,5%) com história de viagem para Itália e 01 (12,5%) com história de viagem para Coreia do Sul.

No que se refere ao local de atendimento, 02 (25%) foram atendidos em unidade básica e UPA do município, 02 (25%) demanda espontânea, 04 (50%) atendidos em unidades hospitalares. Os pacientes encontram-se em precaução respiratória domiciliar.

As amostras com resultado negativo no Lacen-MS (Laboratório Central) para Influenza e outros vírus respiratórios comuns seguem o fluxo para o laboratório de referência em São Paulo no IAL (Instituto Adolfo Lutz).