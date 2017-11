Campo Grande sedia ação da Campanha Coração na Batida Certa

Campanha acontecerá no Pátio Avenida Shopping , das 9h às14h - Divulgação

Campo Grande realizará, no próximo dia 11 de novembro, ação em prol do Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e Morte Súbita, celebrado em 12 de novembro. Este é o 10º ano da campanha Coração na Batida Certa, instituída pela Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC).



A Campanha visa alertar e conscientizar a população leiga sobre as arritmias cardíacas, principalmente a Fibrilação Atrial, tipo de arritmia mais frequente em todo mundo e que tem como pior consequência o AVC (Acidente Vascular Cerebral).



Na cidade, a Campanha acontecerá no Pátio Avenida Shopping , das 9h às14h, com ações sobre arritmias cardíacas, fibrilação atrial e AVC, morte súbita e orientações individuais sobre medição de pulso e realização de manobras de ressuscitação de parada cardiorrespiratória, com e sem DEA (Desfibrilador Externo Automático).



As atividades são coordenadas pelo Dr. Guilherme Bertão, cardiologista membro da SOBRAC, especialista em arritmias cardíacas.