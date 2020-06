Campo Grande registra oitava morte por coronavírus (Covid-19)

O município de Campo Grande chega ao oitavo óbito confirmado por Covid-19. - Foto: Divulgação

Campo Grande registrou o oitavo óbito por coronavírus (Covid-19). A vítima é uma mulher, 51 anos, que estava em isolamento domiciliar e faleceu na noite de ontem (04) após dar entrada em uma Unidade de Pronto de Atendimento (UPA).

Segundo informações do Serviço de Vigilância Epidemiológica/URR da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), a vítima apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 26 de maio, com relatos de febre e dor de garganta.

A confirmação diagnóstica ocorreu no dia 29 de maio, por meio de teste de biologia molecular realizada no Drive-Thru Covid-19, sendo recomendado o isolamento domiciliar.

No dia 04 de junho, por volta de 18 horas, a vítima relatou tonturas em seu domicílio (zona rural), evidenciando “respiração ofegante” e foi levada por familiares a uma UPA, onde deu entrada por volta das 21h35, com baixa oxigenação, evoluindo para uma parada cardiorrespiratória. Foram realizadas as manobras de ressuscitaão, porém sem êxito, sendo o óbito constatado por volta de 22h15.

Outros casos

O município de Campo Grande chega ao oitavo óbito confirmado por Covid-19. As vítimas anteriores são três mulheres, de 71, 63 e 83 anos, e quatro homens, um de 74 anos, outro de 95 anos, o terceiro de 38 anos e o quarto de 61 anos.

O que chama a atenção é que as vítimas fatais fazem parte do grupo de risco, o que reforça a necessidade dos cuidados preventivos, principalmente quanto ao contato dessas pessoas com jovens que eventualmente possam estar assintomáticos.

Até o dia 04 de junho foram registrados 334 casos confirmados de Covid-19 em Campo Grande. Destes, 262 são considerados curados e sete encontram-se internados.

O boletim completo pode ser consultado através do site: www.campogrande.ms.gov.br/sesau/covid19 .