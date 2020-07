Campo Grande registra duas novas mortes por Covid-19

Duas mortes por coronavírus (Covid-19) foram registradas nesta semana no município de Campo Grande. As vitímas são duas mulheres, ambas de 65 anos, com histórico de comorbidades e sem contato com caso confirmado. Após 25 dias sem registrar nenhuma morte, a Capital chega ao décimo óbito pela doença.

Segundo informações do Serviço de Vigilância Epidemiológica/URR da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), a primeira vítima faleceu no dia 29 de junho no Hospital Regional Rosa Pedrossian (HRMS). Ela deu entrada na unidade hospitalar encaminhada da Santa Casa de Campo Grande, com queixa e diarreia e tosse seca há mais de 15 dias, tendo os sintomas evoluído nos últimos três dias.

A paciente apresentou piora repentina do quadro, evoluindo para uma parada cardiorrespiratória. Houve tentativa de ressucitação, sem sucesso. O óbito foi constado por volta de 20h56.

A segunda vítima estava internada no Hospital Militar de Campo Grande e faleceu no dia 30 de junho. Ela teria iniciado os sintomas no dia 05 de junho, com queixas de diarreia, febre, náuseas associado a hiporexia. Realizou teste no Polo Ayrton Sena no dia 12 de junho, por meio da técnica de Rt PCR (swab) com resultado positivo para Covid-19.

No dia 17 de junho ela foi internada na UTI em isolamento respiratór, após relatos de falta de ar. No dia 20 de junho a paciente apresentou piora do quadro, evoluindo para entubação. No dia 3o de junho o quadro agravou ainda mais e ela faleceu.

Outros casos

O município de Campo Grande chega ao décimo óbito confirmado por Covid-19. As vítimas anteriores são quatro mulheres, de 51, 71, 63 e 83 anos, e quatro homens, um de 74 anos, outro de 95 anos, o terceiro de 38 anos e o quarto de 61 anos.

O que chama a atenção é que as vítimas fatais fazem parte do grupo de risco, o que reforça a necessidade dos cuidados preventivos, principalmente quanto ao contato dessas pessoas com jovens que eventualmente possam estar assintomáticos.

O boletim epidemiológico sobre casos da doença no município pode ser consultado através do site: www.campogrande.ms.gov.br/sesau/covid19 .