Campo Grande recebe o 3° Meeting Nacional de Farmácia Clinica realizado pela SES

Campo Grande (MS) – Com objetivo de aprimorar ações e avançar na implementação dos Serviços Clínicos Farmacêuticos, a Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da Coordenadoria Estadual de Assistência Farmacêutica (CAF), realiza nos dias 30 e 31 de maio, no auditório do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) o “3° Meeting Nacional de Farmácia Clínica”.

O evento é realizado em parceria com o Conselho Federal de Farmácia, Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul, Fiocruz\MS (Fundação Oswaldo Cruz de Mato Grosso do Sul), entre outras instituições.

Destinado aos profissionais farmacêuticos da rede pública e privada, além de acadêmicos de Farmácia, o encontro deve reunir até 600 pessoas, conforme a organização do meeting. Já realizado em dois anos anteriores, o encontro abordará em 2019 os temas relacionados medicamentos/patologias do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.

Outros dois eventos serão realizados durante o Meeting: o I Simpósio Estadual de Farmácia Hospitalar e I Simpósio Estadual de PICS (Práticas Integrativas e Complementares). Conforme a programação estão previstas 20 palestras, cinco mesas redondas, um minicurso e uma reunião geral com os coordenadores municipais da assistência farmacêutica, além de exposição de trabalhos científicos.

Entre as palestras estão os seguintes temas: Perspectiva do Tratamento da Psoríase no SUS (palestrante: Drª Adriane Lopes Medeiros-SES/SP), Cuidado Farmacêutico na Asma Grave (palestrante: Drª Eliane Campesatto-UFAL), Apresentação da Proposta de Protocolo Estadual de Métodos de Contracepção de MS (palestrantes: Drª Maria Eugênia Tavares – Dra. Hilda Guimarães de Freitas), Implantação do Serviços Clínicos na Farmácia do Componente Especializado – Experiência nos Estados de MG, PE, SP e no DF (palestrante: Dr Divaldo Lyra Júnior- UFS) etc.

Para participar é preciso se inscrever, gratuitamente, no site do evento http://meeting-farmacia.tuseon.com.br/inscricao.

Até o dia 30 de abril estaremos recebendo os resumos dos trabalhos científicos. Após avaliação, os melhores serão premiados. As regras para redação dos resumos poderão ser consultadas no seguinte endereço.

Luciana Brazil, Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Foto: Divulgação.