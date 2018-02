Começa neste sábado, dia 10 de fevereiro, a 62ª Confraternização das Campanhas de Fraternidade Auta de Souza – Promoção Social Espírita - Divulgação

Começa neste sábado, dia 10 de fevereiro, a 62ª Confraternização das Campanhas de Fraternidade Auta de Souza – Promoção Social Espírita, um congresso que tem como principal objetivo a formação de trabalhadores voluntários.

O evento já é realizado há 62 anos sempre no período do Carnaval, cada vez em um local diferente do país, e desta vez será realizado simultaneamente em Campo Grande/MS e Uberlândia/ MG.