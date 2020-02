Campo Grande promove 1º Encontro da Atenção Primária para residentes nesta segunda-feira

Campo Grande irá sediar nessa segunda-feira (02) o 1° Encontro Municipal da Atenção Primária, que irá abordar assuntos relativos aos desafios e as inovações tecnológicas da área. O evento também será o primeiro compromisso oficial dos 111 novos residentes da rede municipal de saúde.

O encontro acontecerá no teatro Glauce Rocha, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), e trará palestras e debates para discutir a realidade da atenção primária à saúde em diversos níveis.

Também serão discutidas, durante o evento, as inovações tecnológicas na área da saúde, e quais são os benefícios de uma “saúde inteligente” para a população e diagnósticos mais conclusivos e precoces. Estão programadas três palestras, que irão definir em detalhes a atenção primária à saúde, em nível nacional, estadual e municipal.

Após as palestras o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho, irá mediar um debate com os participantes do evento, que irão discutir sobre possíveis soluções para as dificuldades que encontram na rede.

Para os novos residentes, o evento será uma preparação para começarem a entender o papel deles na rede municipal de saúde. “Esses 111 residentes que estão chegando são muito bem-vindos, nosso serviço precisa do atendimento especializado deles, estamos aguardando ansiosamente por cada um dos médicos, futuros psiquiatras, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física, enfermeiros, odontólogos e demais profissionais que estão vindo”, exclama o secretário.

Três residências ao mesmo tempo

Para o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho, esses candidatos têm uma grande oportunidade, que está sendo oferecida pela Sesau. “Até pouco tempo, quem queria fazer residência nessas áreas teve que sair do estado, e agora estamos oportunizando isso sem a necessidade de sair de casa”, complementa.

Com o início das aulas, os candidatos aprovados passarão a estudar o conhecimento oferecido pelos preceptores e atuarão nas unidades de saúde da Capital.