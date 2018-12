SAMU ganha quatro novas ambulâncias e sete caminhonetes irão reforçar combate ao Aedes

400A8672 (Copy)

Quatro novas viaturas para o Serviço Móvel de Urgência (SAMU) regional Campo Grande e sete caminhonetes para as ações de Vigilância em Saúde e combate ao mosquito Aedes aegypti foram entregues nesta sexta-feira (28), em solenidade no Paço Municipal. O ato, conduzido pela prefeita em exercício Adriane Lopes, contou com a presença de autoridades, secretários, conselho municipal de saúde e servidores.

Para Adriane Lopes, a entrega dos novos veículos representa uma conquista para a saúde pública do município e, sobretudo, para a população campo-grandense, pois proporciona uma melhora na qualidade do atendimento.

“Quero parabenizar o empenho das equipes e do secretário municipal de saúde pelo trabalho e o enfrentamento que vem fazendo e que está dando resultados. Estamos recebendo essas viaturas que farão a diferença e trarão mais qualidade no acompanhamento e na saúde do nosso município. É uma satisfação muito grande encerrar o último dia útil do ano com esse presente para a população campo-grandense. Estamos encerrando o ano com chave de ouro”, enfatizou.

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, destacou a importância do apoio e empenho da bancada federal de Mato Grosso do Sul na busca por melhorias para a saúde pública da Capital através da disponibilização de emendas e articulação política, sendo este momento reflexo desse trabalho e união de esforços.

“Esse é um momento de gratidão, resultado do empenho de todos e da parceria com os nossos parlamentares. A luta por melhorias precisa ser diária, mas acreditamos que subindo degrau por degrau nós vamos conseguir avançar e dar condições melhores aos nossos servidores e também a população através de um atendimento de melhor qualidade”, disse.

As viaturas Renault tipo furgão serão equipadas conforme a necessidade e passarão a integrar a frota do SAMU vindo a reforçar os atendimentos na Capital.

Os veículos foram adquiridos com recursos próprios e provenientes de emenda parlamentar do deputado federal Luiz Henrique Mandeta. Cada viatura tem custo de R$ 223.083,00.

Atendimentos

De janeiro a novembro deste ano o SAMU registrou 403 mil ocorrências, o que representa uma média de 35 mil por mês. No período mencionado foram realizados 37 mil deslocamentos e 41 mil encaminhamentos.

Atualmente o SAMU opera com seis unidades de suporte básico, duas unidades de suporte avançado, 1 viatura de intervenção rápida (com médico) e 1 viatura de transporte da SESAU. 1 viatura de suporte avançado encontra-se baixada.

Reforço

Durante a solenidade o deputado federal Geraldo Resende anunciou que Campo Grande deve ser contemplada nos próximos meses com três novas viaturas.

“Nós estivemos articulando em Brasília e garantimos seis novas viaturas para Mato Grosso do Sul, sendo que destas três virão para a Capital. Portanto, Campo Grande vai ganhar reforço em breve”, comentou.

Segundo o parlamentar a portaria destinando as novas viaturas para o Estado foi publicada na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União (DOU).

Combate ao Aedes.

As sete caminhonetes serão utilizadas nas ações de prevenção e combate ao mosquito., sendo cinco adaptadas para o serviço de fumacê e duas para serviço administrativo e de campo.

O investimento de cada uma é de R$125 mil, totalizando R$875 mil fruto de convênio com o Ministério da Saúde, garantido por intervenção da bancada federal de Mato Grosso do Sul.

O ato de entrega das viaturas do Samu e demais veículos contou com a presença do Chefe de Gabinete do Prefeito, Alex Gonçalves; do secretário de Estado de Saúde, Carlos Alberto Coimbra e do deputado estadual Lídio Lopes e do senador eleito por Mato Grosso do Sul, Nelson Trad Filho.