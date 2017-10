Campo Grande atinge meta de estudo sobre HPV e atuação de servidora é destaque em ranking nacional

TOP COLETADORES

Campo Grande está entre as 17 capitais brasileiras que atingiram a meta do Estudo Pop Brasi – desenvolvido para analisar a incidência do Papilomavírus humano (HPV) em adolescentes de ambos os sexos, com idade entre 16 e 25 anos – iniciado em julho pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), por meio da Gerência de Educação Permanente (GEP), em parceria com o Ministério da Saúde. A atuação da servidora Zena Maria Corrêa da Costa ainda conferiu à Capital o primeiro lugar no ranking nacional de “coletadores” divulgado em setembro.

O Pop Brasil foi concebido pela médica e pesquisadora Eliana Márcia Da Ros Wendland, do Hospital Moinho dos Ventos de Porto Alegre/RS, com objetivo de descobrir a prevalência do papilomavírus humano em adolescentes de todo o país.

Em Campo Grande, o estudo teve início no dia 16 de julho,entretanto em março os servidores diretamente envolvidos iniciaram as capacitações para que o Município pudesse integrar o estudo.

Profissionais de seis unidades de saúde da Capital estiveram envolvidos no estudo: UBSF Aquino Dias Bezerra – Vida Nova; UBS ESTRELA DO SUL – Dr. Willian Maksoud; UBS VILA NASSER – Dr. Milton Kojo Chinen; UBS 26 DE AGOSTO – Dr. Jair Garcia de Freitas; UBSF Serradinho – Dra. Sumie Ikeda Rodrigues; e, UBS Popular – Dr. Vespasiano Barbosa Martins. O trabalho era desenvolvido visando o público especifico de cada região.Todos os dados do estudo são sigilosos.

A atuação enfermeira Zena Maria Corrêa da Costa, da UBSF Vida Nova, concedeu a ela o título de melhor coletadora do país, conforme boletim informativo divulgado pelo Pop Brasil, em setembro. A servidora realizou 160 coletas, sendo que a meta pré-estabelecida era de 67 por unidade.

No geral, Campo Grande realizou a coleta de 421 amostras, atingindo a meta juntamente com outras 17 capitais, conforme gráfico ao lado.

O evento de encerramento do Estudo POP-Brasil está previsto para acontecer no dia 27 de novembro de 2017, em Porto Alegre (RS). Ainda este mês (outubro), as enfermeiras participantes do projeto foram convidadas a participar do evento em Porto Alegre-RS, entitulado: Estudo POP – Brasil: resultados e planejamento estratégico de ações para o enfrentamento da infecção pelo HPV.

O que é o HPV?

O papilomavírus humano (HPV) é a infecção sexualmente transmissível (IST) mais comum. Muitas pessoas com HPV não desenvolvem nenhum sintoma, mas ainda podem infectar outros indivíduos pelo contato sexual. Os sintomas podem incluir verrugas nos órgãos genitais ou na pele circundante.

Não há cura para o vírus, e as verrugas podem desaparecer por conta própria. O tratamento visa eliminar as verrugas. Uma vacina que previne os variados tipos de HPV com maior probabilidade de causar verrugas genitais e câncer cervical é recomendada para meninos e meninas.