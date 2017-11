Campanha vai ampliar oferta de testes e distribuir mais de 150 mil preservativos

O Dia Mundial de Luta Contra a AIDS será lembrado na próxima sexta-feira (01) e a Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) de Campo Grande, por meio do Serviço dos Programas IST/AIDS e das unidades básicas de saúde, tem preparado uma grande mobilização para a data e diversas ações durante o mês de dezembro. A população terá acesso aos testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C, além da oferta de 158 mil preservativos masculinos, 5 mil femininos e 6 mil lubrificantes.

As ações de mobilização começaram na XVI Parada da Cidadania LGBT e Show da Diversidade no último sábado (25), com a distribuição de 8 mil preservativos, 2 mil lubrificantes e 2,5 mil materiais informativos.

Nesta segunda-feira (27) a partir das 17h, os funcionários do Programa IST/AIDS distribuem preservativos, gel lubrificante e materiais educacionais nos estabelecimentos parceiros. Esta ação se estende até quinta-feira (30) com o objetivo de alertar a população para a importância do uso responsável do preservativo como forma de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis e hepatites virais.

Devem ser visitados os bares das principais avenidas e ruas da Capital e os instalados nos bairros. Neste locais há grande fluxo de pessoas, o que facilita a distribuição dos materiais informativos e dos preservativos.

A programação em alusão ao Dia Mundial de Luta Contra a AIDS será divulgada ainda esta semana, mas haverá testagem rápida em várias unidades básicas de saúde, colóquio com palestras aos profissionais e acadêmicos da área da saúde e flash mob em um shopping da Capital.