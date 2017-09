Campanha ‘Setembro Amarelo’ tem atividades e orientação sobre prevenção do suicídio na Capital

Ao longo do mês, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), por meio do Núcleo de Prevenção às Violências e Acidentes/CVE/SVS, promove diversas ações na Capital em alusão ao “Setembro Amarelo” – mês de combate e prevenção ao suicídio.

A abertura da programação ocorreu ontem (11) na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Lar do Trabalhador com orientações e palestras voltadas a trabalhadores da saúde e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com a gerente técnica do Núcleo de Prevenção às Violências e Acidentes (NVP), Maria Sueli Nogueira, durante todo o mês as equipes irão reforçar a importância do acolhimento, bem como da orientação aos pacientes e familiares, além da divulgação sobre os principais fatores de risco.

“O mais importante é acolher o paciente sem julgamento, críticas ou preconceito. A dor do paciente, neste momento, precisa ser respeitada”, reforça.

Segundo a gerente, em detrimento da campanha, os profissionais das unidades de saúde receberam capacitação de seis meses visando melhorar os conhecimentos e acolhimento aos pacientes.

“Nosso objetivo também é sensibilizar os profissionais da saúde quanto a importância do acolhimento humanizado às pessoas com comportamento ou ideação suicida e informar os usuários sobre os riscos e sinais de alerta. Essa atitudes podem salvar vidas”, conclui.

ONDE PROCURAR AJUDA?

Na rede de saúde do SUS: Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), serviços de urgência e emergência (CRS ou UPA), Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF).

As UBSs e UBSFs podem fazer a avaliação, acompanhamento e os encaminhamentos necessários.

Disque 141 ou (67)3383-4112 ou 3383-4113 (GAV) Grupo de Apoio a Vida – antigo CVV.

PROGRAMAÇÃO (Setembro Amarelo – mês de prevenção ao suicídio)

DIA 15

8:30 Ação educativa na UBS Tarumã

Público alvo: profissionais e usuários do SUS

DE 11 A 30 – Distribuição dos materiais educativos para todos os Distritos Sanitários de Saúde e rede de CAPS para a realização das ações educativas nas unidades de saúde da atenção básica e Rede de CAPS.

