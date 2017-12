Campanha Liga Antimosquito mobiliza lojistas e reforça o combate ao Aedes na Capital

“Só através dessas mobilizações que iremos conseguir ter êxito nesta luta contra o mosquito evitando assim novas epidemias. É preciso o envolvimento de todos”, ponderou - Foto: ACICG

A Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) em parceira com as redes de supermercados Comper e a Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), lançou na manhã desta terça-feira (19) a segunda fase da campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti denominada “Liga Antimosquito – Eu faço parte”. O movimento que busca mobilizar mais de 6 mil empresas e seus respectivos funcionários contribui com as ações feitas pelo Município com o objetivo de reduzir o número de casos de Dengue, Zika e febre Chikungunya.

Presente no lançamento da campanha, o secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, destacou a importância das parcerias intersetoriais e o engajamento da sociedade civil organizada em ações de combate ao mosquito.

“Só através dessas mobilizações que iremos conseguir ter êxito nesta luta contra o mosquito evitando assim novas epidemias. É preciso o envolvimento de todos”, ponderou.





O presidente da ACICG, João Carlos Polidoro, lembrou que a iniciativa surgiu da necessidade de despertar dentro das empresas e seus respectivos funcionários que todos precisam estar envolvidos nesta causa e devem trabalhar juntos para evitar novas epidemias, semelhantes às enfrentadas nos anos de 2013, 2014 e 2016.

“Nosso papel é de sermos agentes multiplicadores e propagadores destas informações, despertando em cada um a necessidade de agir e de que cada um precisa fazer o seu papel”, disse.

O último Levantamento Rápido de Infestação do Aedes aegypti (LiRaa), divulgado em outubro, apontou que três bairros estão em níveis considerados críticos de infestação. São eles: Jardim Noroeste, com 7% e Moreninhas e Cidade Morena, com 4.8% respectivamente. Isso significada que, em cada 100 imóveis vistoriados no Jardim Noroeste, por exemplo, em sete foram encontrados focos do mosquito.





Conforme o coordenador de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) da Sesau, Eliasze Luizo Guimarães, o que chama a atenção é que 80% dos focos encontrados estão dentro das residências, ou seja, isso reforça a ideia de que é preciso que todos nós estejamos atentos.

“ A maioria dos focos são encontrados em materiais inservíveis, como latas, garrafas, vasos, entre outros, que são passíveis de descarte na coleta seletiva. Portanto, é importante que a população mantenha o seu quintal limpo, evite deixar objetos acumulando água, principalmente nessa época do ano onde aumenta a potencialidade de proliferação do mosquito por conta das chuvas seguidas de forte calor”, explica.

A preocupação é redobrada justamente porque a previsão é de que a partir do próximo ano epidemiologicamente os números tendem a crescerem por conta da sazonalidade das doenças, entretanto em 2017, através das ações implementadas pela prefeitura de Campo Grande, foi possível assegurar uma redução de 90% nos casos notificados das doenças causadas pelo Aedes, em relação ao ano passado.

“Nós temos que nos manter vigilantes para garantir que esses números não voltem a subir e consequentemente as pessoas fiquem doentes”, finaliza o coordenador.

Liga Antimosquito

Para participar da campanha, as empresas interessadas deverão se cadastrar no site www.acicg.com.br, e em seguida realizar o download do material de apoio.

As peças da campanha estarão em formato editável para inclusão da logomarca das empresas participantes.

As atividades poderão ser fotografadas, e as imagens postadas na página do Facebook da empresa, que posteriormente serão compartilhadas na página da ACICG, na mesma rede social..