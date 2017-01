Campanha idealizada por rede de hipermercados é abraçada por Associação Comercial da Capital

No ano passado, foram registradas mais de 29 mil de notificações de doenças provocadas pelo Aedes Aegypti, sendo 28.437 por dengue, 243 decorrentes da febre chikungunya e 260 do zika vírus / Divulgação/Assessoria

A campanha Agente Mosquito Antidengue, realizada há oito anos pela Rede Comper de Supermercados, foi abraçada pela ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande). A partir dessa terça-feira (10), todas as empresas ligadas à associação poderão participar da Liga Antimosquito, visando o combate ao Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chicungunya.

A campanha busca atingir seis mil empresas associadas à ACICG com o objetivo de diminuir a proliferação dos mosquitos da dengue nos bairros e região central de Campo Grande. No ano passado, foram registradas mais de 29 mil de notificações de doenças provocadas pelo Aedes Aegypti, sendo 28.437 por dengue, 243 decorrentes da febre chikungunya e 260 do zika vírus.

Dados levantados pela ACICG apontam que em 2016 os números de notificações relacionados às doenças provocadas pelo Aedes aegypti na cidade duplicaram em relação a 2015. Conforme o prefeito Marquinhos Trad (PSD), que participou do evento, Campo Grande conta hoje com 350 agentes epidemiológicos, 1,5 mil agentes comunitários e seis carros de fumacê.

O presidente da ACICG, João Carlos Polidoro, disse que é essencial que todas as empresas que se prontificarem a participar da liga se envolvam realmente na campanha e sejam monitoras de suas regiões. Até agora, a ação já conta com o apoio de 26 empresas.

Agente Antimosquito – A campanha Agente Antimosquito idealizada pela Rede Comper é realizada há oito anos. No próximo dia 24, em todas as lojas da rede será lançada a campanha deste ano, segundo Carlos Darc, diretor de recursos humanos do Comper.

Ele participou do lançamento da Liga Antimosquito na manhã desta terça-feira e detalhou a todas as pessoas presentes que o Comper criou um link para que todas as empresas possam obter layouts de bonés, camisetas e insiram suas logomarcas. “É uma maneira de personalizarem materiais para suas equipes”, afirmou Darc.

O Comper, por exemplo, realiza ações de panfletagem, palestras em escolas, caminhadas de conscientização em bairros próximos às lojas, além da doação de sementes de crotalaria (flor que ajuda a erradicar as larvas do mosquito Aedes) aos clientes.

“Essa ação envolve os funcionários, que se sentem mais motivados a trabalhar e por estarem envolvidos, acabam difundindo o conhecimento sobre como combater o mosquito. Com isso, há diminuição de atestados de saúde nessa época em virtude da dengue e outras doenças, pois eles acabam se prevenindo”, completou Carlos Darc.

A campanha do Comper será lançada no dia 24 no Hipercenter Jardim dos Estados. Segundo a ACICG, empresas como Anita Calçados, Badulaque, São Bento, Shopping Norte Sul Plaza e Águas Guariroba são algumas das que aderiram à Liga Antimosquito.

Veja Também

Comentários