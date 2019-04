Campanha de vacinação: Gestantes e crianças até 6 anos já podem se imunizar contra a Gripe

A Campanha de Vacinação contra a Influenza 2019 começou nesta quarta-feira (10) nas 68 unidades básicas de saúde (UBS) e de saúde da família (UBSF). A meta este ano é imunizar 90% do público alvo estimado em 219 mil até 31 de maio.

Conforme a Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) de Campo Grande, o primeiro grupo em que as doses estão disponíveis são o das crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias) e gestantes. A ampliação para os demais grupos acontece no dia 22 de abril.

As salas de vacinação das UBS/UBSF funcionam de acordo com o horário de atendimento da unidade. Portanto, a orientação é que paciente procure a unidade mais próxima da residência e se informe quanto ao expediente.

Público-Alvo

Integram o grupo prioritário para receber a dose da vacina os indivíduos com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), trabalhadores de saúde, professores de escolas públicas e privadas, indígenas, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, os jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.

Dia D

O Dia D de mobilização da campanha está previsto para acontecer no dia 04 de maio. Todas as unidades básicas e de saúde da família estarão mobilizadas para vacinar as pessoas pertencentes ao público-alvo exclusivamente contra a gripe.

Trailer

Do dia 29 de abril ao dia 5 de maio a SESAU irá disponibilizar um trailer que ficará na Praça Ary Coelho para fazer a imunização contra a gripe. É estritamente necessário a apresentação de documento que comprove que a pessoa é pertencente ao grupo de risco.

Documentação

Para receber a dose, todos os indivíduos do grupo de risco devem apresentar o Cartão Nacional de Saúde (CNS) e/ou número prontuário da rede de saúde de Campo Grande (Hygia), documento pessoal de identificação e a caderneta de vacinação (caso tenha).

Além dos documentos exigidos para todos os doentes crônicos, devem apresentar laudo médico ou atestado da doença, podendo ser aceita cópia do receituário médico recente, as gestantes e puérperas: cartão da gestante, laudo médico ou exames com identificação; profissionais de saúde: a carteira de conselho ou holerite; os indígenas: cadastro na SESAI.

O controle mais rigoroso para imunizar as pessoas do grupo de risco é para atender as recomendações do Ministério da Saúde, que não deve disponibilizar doses extras.

A doença

A gripe é uma doença respiratória causada pelo vírus influenza que é transmitida através do contato com secreções das vias respiratórias, eliminadas pela pessoa contaminada ao falar, tossir ou espirrar e também por meio das mãos e objetos contaminados, quando entram em contato com a boca, olhos e nariz. A gripe provoca febre, dores no corpo e mal estar. Quem perceber esses sintomas deve procurar um posto de saúde.

Medidas preventivas