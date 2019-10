Campanha de vacinação contra sarampo tem crianças menores de cinco anos como público alvo na Capital

As crianças entre seis meses e menores de um ano continuarão sendo imunizadas, conforme orientação do Ministério da Saúde e respeitando os locais referenciados para cada faixa de idade - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Começa na próxima segunda-feira (07) a campanha de vacinação contra o sarampo. A ação é destinada para crianças menores de cinco anos, que ainda não tenham as duas doses da tríplice viral.

A vacinação contra o sarampo já acontece há mais de um mês nas crianças com idades entre seis meses a menores de um ano que, como forma de proteção do surto que acontece em vários estados do país, devem tomar a dose zero. A partir dessa semana, as crianças com idades entre um e menores de cinco anos serão integradas ao foco da imunização.

Os pais de crianças com menos de cinco anos e que não sabem confirmar se possuem ou não a segunda dose da vacina devem ir até uma unidade de saúde básica ou da família da cidade com o cartão de vacinação nas mãos para confirmar a necessidade de uma revacinação.

A campanha irá se estender de 07 a 25 de outubro, com um “Dia D” no dia 19, onde todas as unidades estarão abertas para a imunização das crianças. Em uma segunda etapa, essa para pessoas entre 20 e 29 anos de idade, a imunização acontece entre 18 e 30 de novembro, sendo o último dia definido como a principal data para essa faixa etária.

As crianças entre seis meses e menores de um ano continuarão sendo imunizadas, conforme orientação do Ministério da Saúde e respeitando os locais referenciados para cada faixa de idade.

Nos principais dias de ação, que acontecerão em sábados, todas as unidades ficarão abertas o dia inteiro.

Além da vacinação contra o sarampo, as crianças que estiverem com doses pendentes e que os pais levaram o catão de vacinação, terão a vacinação regularizada.