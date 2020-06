Campanha de vacinação contra a Gripe segue até dia 30 nas 71 unidades de saúde da Capital

A campanha de vacinação contra a Gripe segue até o dia 30 de junho nas 71 unidades básicas e de saúde da família de Campo Grande. Aproximadamente, 47 mil pessoas ainda precisam se imunizar, conforme o serviço de imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Até o dia 04 de junho, foram imunizadas 205.533 pessoas pertencentes aos grupos elegíveis, o que representa a taxa de cobertura de 81,36%. A meta definida pelo Ministério de Saúde é de 90%, estimada no município de Campo Grande em 251,612 pessoas, portanto restando ainda 47.079 para serem vacinadas, ou o equivalente a pouco menos de 9%.

Trabalhadores da saúde, idosos acima de 60 anos e população provada de liberdade já ultraparam a meta de 100%. Porém, gestantes, crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29) e adultos entre 55 e 59 apresentam indices de cobertura inferiores a 45%, assim como funcionários do sistema prisional e profissionais das forças de segurança e salvamento.

A meta é imunizar 65.568 crianças, no entanto até o momento foram 29.174, o que representa uma cobertura de 44,49%, restando ainda 36.394 para serem vacinadas.

A vacinação contribui para a redução das complicações, das internações e, consequentemente, da mortalidade decorrente das infecções pelos vírus da gripe, nos grupos-alvo definidos, em especial frente a situação que o país enfrenta com a pandemia de coronavírus (Covid-19), considerando ainda o aumento expresivo nos casos de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGs) registro no município neste no.