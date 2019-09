Caminhada de Bem com a Vida acontece neste sábado

Além da caminhada, o evento contará com alongamento, orientações nutricionais, aferição de pressão, teste de glicemia, jogos, música, Zumba Gold - Foto: Divulgação

Pensando em conscientizar a população sobre a importância de praticar exercícios físicos e manter hábitos saudáveis na terceira idade, a Unimed Campo Grande, por meio do Programa Viver Bem da cooperativa, promove amanhã (28), a "Caminhada de Bem com a Vida + 60". A 4ª edição do evento é gratuita, aberta ao público e acontece das 7h às 11h da manhã, na Praça Poliesportiva Belmar Fidalgo, no Centro de Campo Grande.

"O Viver Bem oferece muitas oficinas voltadas para a prevenção e a promoção da qualidade de vida das pessoas, independente da idade, além de ressaltar a importância do autocuidado e a Caminhada de Bem com a Vida +60 vai muito ao encontro do que trabalhamos todos os dias da Unimed CG", explica a educadora física da cooperativa, Fernanda Franco.

Além da caminhada, o evento contará com alongamento, orientações nutricionais, aferição de pressão, teste de glicemia, jogos, música, Zumba Gold (voltada para a terceira idade, com movimentos de baixa intensidade) e distribuição de água e frutas para os participantes.

Diretor de Promoção à Saúde da Unimed Campo Grande, Dr. Fábio dos Santos Magalhães, fala da importância do evento. "A Unimed CG tem dado cada vez mais importância à promoção da saúde de seus beneficiários e da população campo-grandense, especialmente nessa faixa etária, a partir dos 60 anos, que merece uma atenção especial, e essa ação mostra claramente a intenção da cooperativa de, mais do que tratar enfermidades, é preciso promover a saúde das pessoas".

As 100 primeiras pessoas que chegarem para a caminhada ganharão uma camiseta do evento.