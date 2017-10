Caminhada de Bem com a Vida +60 acontece no sábado

Neste sábado (07/10), a Unimed Campo Grande realiza a “Caminhada de Bem com a Vida +60”. A ação é gratuita, aberta ao público e terá início a partir das 7h, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande – com entrada pela Rua Ivan Fernandes Pereira (próximo ao lago).

Os participantes vão percorrer uma distância de 2 km, com alongamento e acompanhamento profissional. Serão realizados ainda exames como aferição de pressão e teste de glicemia, além de orientação nutricional e balança de bioimpedância, com o objetivo de contribuir para uma melhor qualidade de vida da população.

Inscrições - As vagas são limitadas, e para participar os interessados devem se inscrever até hoje, às 17h, pelo telefone 3389-2421. As 100 primeiras pessoas que chegarem ao local do evento e que estiverem inscritas na caminhada ganharão uma camiseta. Além disso, a Unimed CG vai oferecer água e frutas aos participantes, que também poderão concorrer a prêmios no sorteio de brindes.

Sobre a Unimed Campo Grande – É uma cooperativa de trabalho médico que está no mercado há 44 anos e conta com mais de 1.600 médicos cooperados, mais de 100 mil clientes, cerca de 170 estabelecimentos credenciados, laboratório e hospital próprio. O Hospital Unimed Campo Grande possui a acreditação ONA, selo de Sustentabilidade e certificação ISO, e está localizado na Av. Mato Grosso, 4566, Carandá Bosque I. Para saber mais e acompanhar tudo sobre o novo Hospital, acesse o hotsite www.unimedcg.com.br/SGC/Hotsites/AmpliacaoHospital e a playlist Informe Novo Hospital Unimed Campo Grande, no Youtube – Unimed Campo Grande.

Veja Também

Comentários