Calçamento no entorno de unidade de saúde no Nova Bahia recebe adequações

Entorno de unidades está recebendo adequações. (Foto: SESAU).

O calçamento no entorno da Unidade Básica de Saúde (UBS) e do Centro Regional de Saúde (CRS) do Nova Bahia – ambos localizados no mesmo complexo – está sendo totalmente readequado, a fim de facilitar o acesso de pacientes às unidades e o trânsito de pedestres, além de se adequar as normas de acessibilidade.

Diariamente, passam pelas unidades uma média de 300 pacientes e uma das principais queixas era quanto as condições inadequadas do calçamento do entorno que, inclusive, oferecia riscos por conta da irregularidade do piso.

A solicitação para adequação do calçamento feita pelos moradores da região foi encaminhada ao Grupo de Apoio de Gestão em Saúde, responsável por viabilizar a execução da obra que é feita pela Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) em parceria com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Público (Sisep).

A previsão é de que as adequações no calçamento sejam finalizadas ainda este mês e outros reparos estruturais estão previsos para a unidade.