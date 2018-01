O professor Kenji Kawashima da Tokyo Medical and Dental University (TMDU) desenvolve equipamento de caminhada para idosos

Os músculos artificiais de borracha da Bridgestone utilizam suas tecnologias de borracha e fibras de reforço desenvolvidas para a produção de pneus e mangueiras

A Bridgestone Corporation anunciou hoje o início de uma iniciativa conjunta com o professor Kenji Kawashima, do Instituto de Biomateriais e Bioengenharia da Tokyo Medical and Dental University (TMDU), para o desenvolvimento de um equipamento de treinamento de caminhada pensado para melhorar a saúde de idosos. O equipamento se vale de músculos artificiais pneumáticos de borracha presos ao usuário para ajudá-lo a caminhar ou para aplicar carga. A expectativa é de que ele possa ser usado por idosos para aumentar sua força física e, como resultado, melhorar sua saúde. Um protótipo já foi concluído e, em 2018, testes de verificação do projeto devem começar a ser realizados a fim de possibilitar sua aplicação prática.

O objetivo da iniciativa conjunta é desenvolver um equipamento de treinamento de caminhada do tipo “endoesqueleto”, que combine os músculos artificiais pneumáticos de borracha criados pela Bridgestone com as tecnologias de controle de sistemas elaboradas pelo professor Kenji Kawashima, da TMDU. Para realizar os exercícios de treinamento, o usuário deve prender os músculos artificiais ao seu corpo, que o ajudarão a caminhar e/ou aplicarão diferentes cargas durante a caminhada.





Os músculos artificiais pneumáticos de borracha são um tipo de músculo artificial de McKibben e consistem em um tubo de borracha envolto por fibras que compõem uma camada de reforço cilíndrica. Mudanças na pressão do ar dentro dos tubos de borracha os levam a contrair ou expandir, imitando o movimento de músculos humanos. Os músculos artificiais de borracha da Bridgestone utilizam suas tecnologias de borracha e fibras de reforço desenvolvidas para a produção de pneus e mangueiras. Como os músculos artificiais de borracha são mais leves e flexíveis que outros atuadores (como motores), eles possibilitam o desenvolvimento de um equipamento de treinamento que requeira menos esforço físico por parte do usuário.

O Grupo Bridgestone tem o comprometimento de contribuir para a promoção de um estilo de vida ativo e saudável valendo-se de diversas tecnologias e conhecimentos especializados em uma variedade de campos, desde pneus até produtos de borracha, artigos esportivos e bicicletas.