Jovem que veio da Tailândia é internado com suspeita de coronavírus em Ponta Porã

A Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES-MS) informa que foi notificada na noite de ontem (25), através do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Um homem de 24 anos, deu entrada no Hospital Regional de Ponta Porã, a 316 km de Campo Grande, apresentando febre, coriza e dor de garganta, sintomas da COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus. O brasileiro tem no histórico uma viagem de 14 dias na Tailândia, com vôo de conexão em Pequim na ida e vôo de conexão de volta na Alemanha. Ele desembarcou no aeroporto de Guarulhos e veio de carro até o município de Ponta Porã.

A Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES-MS) informa que foi notificada na noite de ontem (25), através do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS). O paciente, que já está internado no isolamento da unidade com sintomas leves e vem sendo avaliado pela equipe médica do hospital para confirmação ou descarte do caso. Amostras já foram coletadas para análise laboratorial de outras possíveis doenças.

A SES-MS com a instauração do COE (Centro de Operações de Emergência) já preparou as normativas para preparar a rede pública e privada de saúde para possíveis casos suspeitos do novo coronavírus, além de enviar diversas notas técnicas oficiais aos 79 municípios do Estado.