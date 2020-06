Brasil tem 49.976 mil mortes e 1,06 milhão de casos de Covid-19

O Brasil teve 1.022 novas mortes por covid-19 registradas nas últimas 24 horas, de acordo com atualização do Ministério da Saúde divulgada hoje (20). Com a soma dos novos números às estatísticas, o país chegou a 49.976 falecimentos em função da pandemia do novo coronavírus.

O balanço da pasta contabilizou também 34.666 novos casos da doença, totalizando 1.067.579 de casos confirmados. A marca de 1 milhão de infectados foi ultrapassada ontem (19).

Do total de casos confirmados de covid-19 no Brasil, 496.869 pacientes estão em observação e 520.734 foram recuperados. Há ainda 3.415 mortes em investigação.

A taxa de letalidade (número de mortes pelo total de casos) ficou em 4,7%. A mortalidade (falecimentos por 100 mil habitantes) foi de 23,8. Já a incidência (casos confirmados por 100 mil habitantes) ficou em 508.

Os estados com maior número de óbitos são São Paulo (12.494), Rio de Janeiro (8.824), Ceará (5.518), Pará (4.519) e Pernambuco (4.148). Entre outras unidades da federação com altos índices de vítimas fatais em função da pandemia estão Amazonas (2.650), Maranhão (1.684), Bahia (1.350), Espírito Santo (1.297), Alagoas (866) e Paraíba (743).

Os estados com mais casos confirmados de covid-19 são São Paulo (215.793), Rio de Janeiro (95.537), Ceará (92.156), Pará (82.881) e Maranhão (69.673).