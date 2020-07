Brasil registra 2.074.860 pessoas infectadas pelo novo coronavírus

O boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, divulgado neste sábado (18) registra 2.074.860 casos registrados de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no Brasil desde o início da pandemia. Desse total, mais da metade,1.342.362 pacientes conseguiram se recuperar da covid-19, doença que causou a morte de 78.772 brasileiros.

Atualmente, 647.441 pacientes estão em tratamento. Nas últimas 24 horas, o país registrou 28.532 novos casos da doença e 921 óbitos.

Os estados com mais mortes por covid-19 são: São Paulo (19.647), Rio de Janeiro (11.919), Ceará (7.173), Pernambuco (5.928) e Pará (5.478). As Unidades da Federação com menor número e óbitos são: Mato Grosso do Sul (216), Tocantins (288), Roraima (429), Acre (457) e Amapá (505).

Os estados com mais casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia são: São Paulo (412.027), Ceará (146.544), Rio de Janeiro (135.230), Pará (136.947) e Bahia (120.238). As Unidades da Federação com menos pessoas infectadas registradas são: Mato Grosso do Sul (16.006), Tocantins (17.209), Acre (17.202), Roraima (25.373) e Rondônia (29.117).

Esclarecimentos

O estado de Mato Grosso verificou que os dados divulgados ontem (17) continham algumas duplicidades, que foram corrigidos no boletim divulgado hoje. Já o estado do Rio de Janeiro relatou dificuldades para realizar a exportação de dados e decidiu repetir o mesmo dado de ontem. O Ministério da Saúde informou que está auxiliando o Rio na resolução do problema, e os dados devem ser atualizados no boletim deste domingo (19). Portanto, os dados divulgados hoje do estado do Rio de Janeiro são os mesmos dessa sexta-feira.