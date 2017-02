Bombeiros fazem varredura em suas unidades e arredores para combater o mosquito Aedes Aegypti

Dando sequência ao Plano Emergencial de Vigilância de Combate ao Vetor Aedes Aegypti em todo estado, equipes de militares das Unidades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do mato Grosso do Sul têm realizado, na última semana de cada mês, inspeções dentro de suas unidades visando a prevenção e eliminação de focos do mosquito vetor do vírus da Dengue, Chikungunya e Zika.

O objetivo da operação é sensibilizar e mobilizar todos os bombeiros militares, vizinhos e moradores do entorno do quartel na prevenção e eliminação de focos destes vetores. Estão sendo realizadas vistorias e eliminação de eventuais criadouros do mosquito Aedes Aegypti, bem como a respectiva limpeza das áreas internas e externas no entorno das instalações das Unidades.

Vale ressaltar que é importante a participação de todos os militares bombeiros e familiares juntamente com a sociedade em geral na luta contra o mosquito, pois os dias quentes e chuvosos são muito favoráveis à proliferação do mosquito da dengue. Para evitar uma possível epidemia neste verão, cada pessoa precisa fazer a sua parte, promovendo uma blitz constante dentro e fora de sua residência.

Veja Também

Comentários