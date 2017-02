Bombeiros e Samu de Aquidauana recebem treinamento sobre Riscos Elétricos

A Energisa realizou para o 1º Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente de Aquidauana, a palestra Riscos Elétricos, ministrada nos dias 20 e 21 de fevereiro. Com duração de quatro horas e dividido em duas partes, teoria e prática, o curso aconteceu na sede da instituição e contou com a participação de 32 bombeiros e três socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) da cidade.

“O objetivo foi proporcionar aos bombeiros informações sobre os riscos elétricos durante o pronto atendimento às vítimas e como evitar que o evento tome proporções maiores, e atinja terceiros”, disse Rogério da Silva Santos, coordenador de Operação Norte da empresa. Nas palestras, realizadas para duas turmas, foram ressaltados os canais de comunicação da Energisa e o importante Valor da empresa, a Segurança.

Rogério, ministrou junto com o líder de Campo, Emerson Almeida Arruda, as instruções de resgate em altura e ainda apresentaram todos os equipamentos de proteção individual (EPI) e proteção coletivo (EPC) utilizados para realização das atividades com segurança, pelas equipes da Energisa.

“Todos ficaram impressionados com a qualidade dos nossos equipamentos de segurança e também com os Valores praticados por nossa empresa”, destacou Rogério, acrescentando ainda que, a iniciativa do Corpo de Bombeiros de procurar conhecimento sobre os Riscos Elétricos é muito importante para mitigar o risco. “Em situações como essa, a parceria é fundamental, pois em muitos casos, o Corpo de Bombeiro e o SAMU chegam ao local antes da nossa equipe”, conclui Rogério.

