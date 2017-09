Sesau divulga Boletim Epidemiológico

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande por meio da Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica (CVE) publicou o primeiro Boletim Epidemiológico (BE). Na publicação que está disponível para download (clique aqui), constam vários dados referentes aos setores que integram o órgão.

A Vigilância Epidemiológica é uma relevante ferramenta, de caráter científico, para estruturação das ações necessárias ao controle das doenças de importância em saúde pública. “O BE é uma forma de apresentarmos o trabalho realizado pela CVE de coleta de dados, análise e prevenção das doenças transmissíveis e não transmissíveis que demandam vigilância e para podermos adotar estratégias de controle”, afirmou a coordenadora do CVE, Mariah Barros.

O serviço de Imunização apresentou no BE, o balanço da 19ª Campanha de Vacinação Contra a Influenza, enquanto que a Unidade de Resposta Rápida (URR) divulgou os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no primeiro semestre de 2017 e os óbitos por influenza entre os anos de 2014 e 2017.

Já a Comissão Municipal de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (CMCIRAS) apresentou o gráfico sobre a visita técnica em 17 hospitais do município com o intuito de verificar a execução dos programas de controle infecções.

O Serviço de Vigilância Epidemiológica das Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção à Saúde (SVEDANT-PS) abordou quantidade de notificações por tipo de câncer, por sexo e idade nos pacientes na Atenção Primária.

O Núcleo de Prevenção às Violências, Acidentes de Trânsito e Domésticos (NPV) apresentou uma série histórica de notificação dos casos de violências interpessoais e autoprovocadas atendidas nas unidades de saúde, como: violência física, sexual, psicológica/moral, negligência/abandono, tentativas de suicídio, tortura, intervenção legal e outras.

O Serviço de Prevenção e Controle de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST/AIDS e Hepatites Virais) abordou os casos de HIV, Sífilis, Hepatites B e C do ano de 2016, enquanto que o Serviço de Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmissíveis apresentou o gráfico de doenças de notificação compulsória do ano de 2017.

O próximo Boletim será divulgado em dezembro deste ano.

