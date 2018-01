Boehringer Ingelheim Saúde Animal ressalta importância de prevenir contra às doenças respiratórias

Os animais doentes não conseguem atingir seu potencial máximo, pois não aproveitam a alimentação fornecida, gerando perda de peso e atraso na terminação - Divulgação

O confinamento, sistema de criação de gado, está em franco crescimento no Brasil. Levantamento da Associação Nacional dos Confinadores (Assocon) indica a terminação de 4,1 milhões de cabeças/ano, com estimativa de 5 milhões durante o ano de 2017. Assim, nunca foi tão importante fazer o manejo sanitário correto dos animais, incluindo a prevenção e o combate de enfermidades de grande impacto econômico, como os problemas respiratórios em bovinos (DRBs). A redução de perdas possibilita aos produtores obter alta produtividade dos animais e, assim, aproveitar o bom momento da pecuária.

As DRBs estão entre as maiores preocupações sanitárias no sistema de confinamento, pois quando o animal é acometido por esses problemas há reflexo imediato no seu desenvolvimento, podendo gerar perdas a todo o projeto.

“Os animais doentes não conseguem atingir seu potencial máximo, pois não aproveitam a alimentação fornecida, gerando perda de peso e atraso na terminação. Por isso, a preocupação com o manejo sanitário nesse sistema de produção deve ser constante, uma vez que os animais ficam confinados e a intensificação favorece o aparecimento e a disseminação de algumas enfermidades infecciosas, principalmente nas três semanas iniciais à chegada do animal devido ao estresse causado pelo transporte e ao período de adaptação ao novo sistema”, ressalta Roulber Silva, médico veterinário e gerente técnicos de Grandes Animais da Boehringer Ingelheim Saúde Animal.

Entre as causas que podem favorecer a enfermidade estão o estresse gerado pelo transporte, alojamento inadequado ou mudanças climáticas. Isso pode interferir na imunidade do aparelho respiratório, aumentando as chances de proliferação da doença.

“Os prejuízos causados por doenças respiratórias podem ser muito expressivos quando a enfermidade não é tratada a tempo e da maneira correta. O tratamento rápido e adequado é a melhor receita para evitar grandes prejuízos econômicos”, reforça Rouber Silva.

Inovação para o confinamento – A Boehringer Ingelheim Saúde Animal, oferece aos produtores um importante aliado no combate as DRBs, trata-se de Zactran®, solução que trata e previne com eficiência as doenças respiratórias em bovinos de corte e leite, especialmente em sistema de confinamento. Zactran® possui como princípio ativo a molécula Gamitromicina, da classe dos macrolídeos, desenvolvida e patenteada pela Boehringer Ingelheim Saúde Animal, e de uso exclusivo na medicina veterinária.

A tecnologia de Zactran® diferencia-se dos demais antibióticos por ter ação rápida e potente contra bactérias, tanto gram positivas quanto gram negativas. Em 30 minutos após a aplicação subcutânea Zactran® atinge concentrações pulmonares acima da CIM90 – concentração inibitória efetiva para eliminar as bactérias causadoras de doenças. Já o pico máximo de concentração no tecido pulmonar ocorre em até 12 horas e em até 24 horas nas células do pulmão e nos líquidos pulmonares, provocando a morte das bactérias, apresentando rápida eficácia terapêutica, protegendo o animal em tempo recorde.

Sobre a Boehringer Ingelheim Saúde Animal

Segunda maior empresa de saúde animal do mundo, a Boehringer Ingelheim conta com mais de 10 mil funcionários no mundo, tem produtos disponíveis em mais de 150 mercados e presença global em 99 países. Para mais informações sobre a Boehringer Ingelheim Saúde Animal, clique aqui.

A Boehringer Ingelheim

Medicamentos inovadores para pessoas e animais têm sido, há mais de 130 anos, o foco da empresa farmacêutica Boehringer Ingelheim. A Boehringer Ingelheim é uma das 20 principais farmacêuticas do mundo e até hoje permanece como uma empresa familiar. Dia a dia, cerca de 50.000 funcionários criam valor pela inovação para as três áreas de negócios: saúde humana, saúde animal e fabricação de biofarmacêuticos. Em 2016, a Boehringer Ingelheim obteve vendas líquidas de cerca de 15,9 bilhões euros e investiu 19,6% do faturamento em pesquisa e desenvolvimento. Os investimentos em pesquisas e desenvolvimento correspondem a 19,6% do faturamento líquido (mais de € 3 bilhões). A responsabilidade social é um elemento importante da cultura empresarial da Boehringer Ingelheim, o que inclui o envolvimento global em projetos sociais como o “Mais Saúde” e a preocupação com seus colaboradores em todo o mundo. Respeito, oportunidades iguais e o equilíbrio entre carreira e vida familiar formam a base da gestão da empresa, que busca a proteção e a sustentabilidade ambiental em tudo o que faz. No Brasil, a Boehringer Ingelheim possui escritórios em São Paulo e em Campinas e fábricas em Itapecerica da Serra e Paulínia. Há mais de 60 anos no país, a companhia estabelece parcerias com instituições locais e internacionais que promovem o desenvolvimento educacional, social e profissional da população. A empresa recebeu, em 2017, a certificação Top Employers, que a elege como uma das melhores empregadoras do país por seu diferencial nas iniciativas de recursos humanos. Para mais informações, visite www.boehringer-ingelheim.com.brou em nosso relatório anual: http://annualreport.boehringer-ingelheim.com